Zumma gana el FINNOSUMMIT Challenge 2026 y ya atiende a más de 700 empresas en México

Zumma , fintech mexicana especializada en automatizar la gestión y la facturación de gastos corporativos, fue reconocida como ganadora del FINNOSUMMIT Challenge 2026 en la categoría DisruptHer, como parte de uno de los principales encuentros de innovación financiera de América Latina.

El reconocimiento llega en un momento de crecimiento para la compañía: Zumma actualmente trabaja con más de 700 empresas, entre ellas Transportes Monroy, Grupo Bafar e Italian Coffee, y su tecnología también es utilizada por plataformas de tarjetas y servicios financieros empresariales como Jeeves y Konfío.

A través de inteligencia artificial, Zumma automatiza un proceso que continúa siendo altamente manual para muchas empresas: obtener, validar y procesar las facturas correspondientes a los gastos realizados por sus colaboradores.

El flujo comienza desde WhatsApp. El colaborador únicamente envía una fotografía de su ticket o comprobante. El agente de inteligencia artificial de Zumma, Zummi, identifica la información del gasto, localiza y solicita la factura correspondiente al establecimiento, valida los datos fiscales y relaciona el comprobante con el gasto realizado. La información queda posteriormente disponible para los procesos administrativos y contables de la empresa, reduciendo la intervención manual de colaboradores y equipos financieros.

"Las empresas realizan miles de gastos todos los días, pero una parte importante del trabajo ocurre después de que se hizo el gasto: conseguir la factura, revisar que sea correcta, darle seguimiento y asegurarse de que llegue al área financiera. Ese trabajo sigue siendo extremadamente manual en muchas organizaciones. En Zumma estamos automatizando todo ese proceso desde el lugar donde ocurre el gasto, sin obligar al colaborador a aprender otro software", dijo Daniela Lascurain, cofundadora y directora de Operaciones de Zumma.

"Nuestro objetivo no es agregar otra herramienta al stack financiero de las empresas. Queremos eliminar el trabajo. El empleado hace un gasto y manda su ticket por WhatsApp; a partir de ahí, la tecnología se encarga del proceso que antes podía requerir llamadas, correos, búsquedas en portales y horas de seguimiento", señaló Fernanda de la Colina, cofundadora y directora comercial de Zumma.

US$1.3 millones para acelerar el desarrollo de la plataforma

En 2026, Zumma levantó US$1.3 millones en una ronda semilla liderada por Wollef, con participación de Epic Angels, Ferter, Addem Capital, Alamo Angels, Outside VC e inversionistas ángeles.

La compañía utilizará el capital para continuar desarrollando su infraestructura de inteligencia artificial, ampliar las capacidades de automatización de su plataforma y acelerar su expansión comercial. La ronda se suma a una inversión previa de US$500,000.

Fundada en 2023, Zumma comenzó desarrollando herramientas de finanzas personales antes de identificar una oportunidad en los procesos financieros de las empresas. A partir de esa experiencia, la compañía desarrolló una plataforma enfocada en automatizar uno de los procesos más fragmentados de la operación financiera corporativa: la gestión de comprobantes y facturas derivados de los gastos de los colaboradores.