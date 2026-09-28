FINNOSUMMIT 2026 cierra su 10ª edición con más de 2 mil asistentes

Más de 2,000 asistentes, líderes financieros, fundadores, inversionistas, corporativos y actores tecnológicos de otros sectores adyacentes se reunieron durante dos días en FINNOSUMMIT 2026 para discutir los desafíos que marcarán la siguiente etapa del sistema financiero de América Latina.

Celebrada el 23 y 24 de septiembre en Expo Santa Fe, Ciudad de México, la décima edición del encuentro combinó paneles, laboratorios, mesas de análisis, dinámicas interactivas y espacios de conexión para abordar temas como inteligencia artificial, pagos transfronterizos, regulación, inclusión financiera, stablecoins, finanzas embebidas y financiamiento de la economía real.

Uno de los principales mensajes de esta edición fue que el siguiente capítulo del Fintech no se limita a crear nuevos productos financieros, sino a resolver problemas concretos de otras industrias, integrando diversos sectores. Retail, logística, salud, manufactura y cadenas de suministro ocuparon un lugar relevante en la agenda, bajo una visión en la que las soluciones financieras se integran a los procesos de las empresas.

"En esta década, el ecosistema Fintech evolucionó a una capa tecnológica que hoy atraviesa sectores que históricamente no conversaban entre sí. El terreno está puesto, ahora el reto es edificar la próxima década de la economía real, conectando innovación financiera con los desafíos concretos que enfrentan las industrias", señaló Andrés Fontao, CEO de Finnosummit .

Esta convergencia quedó reflejada en FINNOSUMMIT Challenge 2026, integrando categorías como Real Economy & Embedded Finance, en la que KredFeed fue reconocida como ganadora por su propuesta de financiamiento para PyMEs manufactureras vinculadas a cadenas de valor de nearshoring. Plataformas como Trébol resultaron ganadoras en la categoría GenAI & Autonomous Finance y Zumma, en DisruptHer: Women’s Inclusive Finance.

El Finnovista Fintech Radar 2026 señala que el 77 % de las Fintech mexicanas ya integra IA en sus operaciones, mientras que las stablecoins aparecen como una de las tecnologías con mayor potencial dentro de los pagos.

En el terreno de los pagos transfronterizos, la conversación se desplazó de la velocidad hacia la seguridad y la transparencia. Christina Hutchinson, Latam Head de Wise Platform, conversó sobre cómo el crecimiento de los sistemas de pagos instantáneos está elevando las expectativas de los usuarios, pero también obliga a fortalecer los mecanismos capaces de prevenir fraude y gestionar riesgos en operaciones que ocurren prácticamente en tiempo real.

En los Netgrowing Labs, se dieron conversaciones que buscaron ir más allá del intercambio tradicional de contactos para generar encuentros alrededor de problemas operativos, regulatorios y de escalabilidad, con la intención de convertir las conexiones en colaboración.

El encuentro ocurre en un momento de consolidación para la industria mexicana. De acuerdo con el Finnovista Fintech Radar México 2026, el país cuenta con 795 startups Fintech, 1.8 % más que en 2025, mientras que el 70 % de las compañías ya supera los cinco años de operación. El ecosistema también muestra una mayor integración con la banca tradicional: 80 % de las Fintech ya colaboran o se encuentran en proceso de colaborar con instituciones bancarias.