¡Peso cae a niveles no vistos desde abril! Precio del dólar hoy 28 de septiembre de 2026

El peso mexicano inició la semana con una marcada tendencia a la baja, alcanzando niveles no vistos desde el mes de abril. La moneda local se depreció un 0.9%, ubicando el tipo de cambio en 17.8350 unidades por dólar, en medio de un fortalecimiento global de la divisa estadunidense y un clima de incertidumbre internacional.

En lo que va de septiembre, la moneda mexicana acumula una depreciación del 5%, alejándose drásticamente de su mejor nivel registrado a principios de mes, cuando cotizaba en 16.8520 unidades.

Factores que provocan la caída del peso

Pero, ¿qué está impulsando esta caída del peso frente al dólar? Estos son los 3 factores que explican la caída del peso mexicano.

La actual volatilidad en el mercado cambiario responde a una combinación de indicadores económicos en Estados Unidos, tensiones geopolíticas y decisiones de política monetaria locales.

Fortalecimiento global del dólar y datos laborales en EU

El dólar estadunidense está operando cerca de sus máximos de los últimos dos meses. Los inversores se mantienen a la expectativa de una serie de datos laborales cruciales en Estados Unidos, destacando el informe de la nómina no agrícola que se publicará este viernes. Estos números son vitales, ya que influirán directamente en las próximas perspectivas y decisiones de la Reserva Federal (Fed).

Tensión geopolítica y el alza del petróleo

El mercado internacional también ha reaccionado a factores geopolíticos severos. Los precios del petróleo experimentaron un fuerte repunte luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazara una propuesta de acuerdo de paz con Irán. Esta inestabilidad empuja a los inversionistas a buscar refugio en activos seguros, fortaleciendo aún más al dólar.

La divergencia entre Banxico y la Reserva Federal

La política monetaria juega un papel fundamental en esta depreciación. Por un lado, recientes declaraciones de funcionarios de la Fed —como Thomas Barkin, presidente de la Fed de Richmond— han reforzado la expectativa de un mayor endurecimiento monetario y altas tasas de interés en Estados Unidos.

En contraste, el Banco de México (Banxico) decidió mantener su tasa clave sin cambios la semana pasada. La institución central fue clara al señalar que no replicará automáticamente las alzas de la Fed, lo que reduce el atractivo de los rendimientos en pesos para los inversionistas extranjeros y profundiza la presión sobre nuestra moneda.

Pronóstico: ¿Qué sigue para el tipo de cambio?

La tendencia a corto plazo sugiere que la presión sobre la moneda mexicana podría mantenerse. De acuerdo con analistas del grupo financiero Banorte, tras superar la barrera de las 17.80 unidades, la siguiente zona técnica relevante a vigilar se ubica en los 17.90 pesos por dólar.

Si los datos de empleo en Estados Unidos resultan más fuertes de lo esperado este viernes, podríamos ver a la divisa estadunidense acercándose a la barrera psicológica de los 18 pesos.

Dólar hoy a peso mexicano del 28 de septiembre de 2026

El precio del dólar hoy 28 de septiembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.02 pesos a la compra y 18.15 pesos a la venta.

- 17.02 pesos a la compra y 18.15 pesos a la venta. Banamex - 17.30 pesos a la compra y 18.28 pesos a la venta.

- 17.30 pesos a la compra y 18.28 pesos a la venta. Banorte - 16.65 pesos a la compra y 18.15 pesos a la venta.

- 16.65 pesos a la compra y 18.15 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.80 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta.

- 16.80 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta. Scotiabank - 17.00 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 28 de septiembre de 2026 • 10:25 hrs BBVA México Compra $17.02 Venta $18.15 Banamex Compra $17.30 Venta $18.28 Banorte Compra $16.65 Venta $18.15 Banco Afirme Compra $16.80 Venta $18.40 Scotiabank Compra $17.00 Venta $18.10

*Tipo de cambio a las 10:25 horas

Con información de Reuters