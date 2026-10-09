ANPACT pide ajustes fiscales y aduaneros para vehículos pesados.

La propuesta de reforma al artículo 78-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), incluida en la discusión del Paquete Fiscal 2027, podría afectar el flujo de efectivo, la competitividad y las decisiones de inversión de las empresas automotrices en México. Ante este escenario, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) solicitó que las compañías que operan bajo el régimen de Depósito Fiscal Automotriz queden incluidas en las excepciones previstas.

La asociación presentó esta petición ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Carol Altamirano. Su propuesta consiste en incluir las operaciones productivas de las empresas que trabajan bajo ese régimen, conforme al artículo 121, fracción IV, de la Ley Aduanera.

De acuerdo con la ANPACT, la limitación propuesta a las deducciones fiscales podría afectar la competitividad y las decisiones de inversión de las empresas en México. Por ello, el organismo destacó la importancia de contar con certeza y consistencia regulatoria para mantener y alentar la inversión privada, así como generar condiciones favorables para el crecimiento.

En otro tema relacionado con el mercado interno, la asociación solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicar a la brevedad los precios de referencia para determinar el valor en aduanas de los vehículos pesados usados importados. Según la ANPACT, estas unidades generan graves afectaciones al mercado nacional, particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas del autotransporte que realizan compras al menudeo.

Especial

El presidente ejecutivo de la asociación, Rogelio Arzate, señaló que la industria enfrenta desafíos para fortalecer la demanda interna e impulsar la renovación de la flota nacional. También destacó la importancia de incorporar vehículos más seguros y eficientes, con tecnologías que contribuyan a reducir las emisiones y mejorar la seguridad vial.

En el segmento de pasaje, las ventas al mayoreo registraron una disminución de 24.5% en septiembre de 2026, con 388 autobuses comercializados frente al mismo mes del año anterior. No obstante, entre enero y septiembre se vendieron 3,860 unidades, un incremento de 8.9% respecto a las 3,543 registradas durante el mismo periodo de 2025.

Ante estos resultados, la ANPACT reiteró la necesidad de ajustar la propuesta fiscal para incluir las operaciones productivas de las empresas que operan bajo el régimen de Depósito Fiscal Automotriz. Asimismo, solicitó a la Secretaría de Hacienda publicar los precios de referencia para vehículos pesados usados importados, con el propósito de evitar afectaciones a la competitividad de la industria y fortalecer el mercado interno.