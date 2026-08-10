UAG prepara a los futuros expertos en Comercio Internacional

La reciente revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha generado inquietud entre empresarios y especialistas, debido a la incertidumbre que podría impactar el entorno de negocios, la inversión extranjera y la generación de empleos en el país, destacó la Lic. Atala Sosa, Directora de los Programas de Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

De acuerdo con cifras oficiales, el comercio exterior representa el 67 % del Producto Interno Bruto (PIB) de México y sostiene alrededor de 14.6 millones de empleos, tanto directos como indirectos. Los sectores manufacturero, automotriz y agroalimentario destacan como los principales impulsores de esta actividad económica, dijo.

Y agregó que ante este panorama, la formación de profesionales especializados en comercio internacional cobra especial relevancia para fortalecer la competitividad del país y desarrollar estrategias innovadoras que aprovechen las herramientas tecnológicas actuales.

Por tal motivo, la licenciada Atala Sosa señaló que la Licenciatura en Comercio Internacional de la Universidad Autónoma de Guadalajara prepara a sus estudiantes para responder a los desafíos del sector mediante el desarrollo de competencias en:

Normatividad del comercio exterior: realiza trámites de importación y exportación de mercancías apegado a la normatividad vigente y con los criterios éticos y valores con los que sido formado, logrando la eficiencia en las operaciones comerciales internacionales, utilizando la tecnología diseñada para el efecto.

Logística y cadena de suministros: desarrolla la planeación logística, utilizando herramientas cuantitativas básicas para lograr el abastecimiento oportuno de los bienes terminados a los mercados y de los insumos, partes y componentes a las cadenas de suministro en los diferentes sectores de manufactura del país.

Comercialización internacional: promueve la oferta exportable de nuestro país, logrando el cierre de contratos que benefician a las partes involucradas en los intercambios de mercancías con diversos países, respetando la sustentablidad de las operaciones, buscando mantener un equilibrio entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y el bienestar social.

Política comercial internacional: propone las normas e instrumentos mediante los cuales el país regula y promueve el comercio de bienes y servicios con otras naciones, impulsando el desarrollo económico y protegiendo sus intereses nacionales.

La académica también destacó que como parte de su formación, los estudiantes tienen acceso a experiencias de internacionalización a través de clases espejo con universidades extranjeras, programas de intercambio académico, cursos impartidos por profesores internacionales y viajes de inmersión. Además, pueden complementar su preparación mediante la alianza estratégica entre la UAG y Arizona State University, lo que les permite desarrollar una visión global de los negocios.

La preparación de capital humano especializado será un factor clave para que México enfrente con éxito las nuevas condiciones del T-MEC y, al mismo tiempo, aproveche las oportunidades comerciales que mantiene con otros 52 países, fortaleciendo así el crecimiento del comercio internacional y el desarrollo económico nacional, concluyó.