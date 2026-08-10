Green Tide Logistics amplía conexión marítima entre México y Estados Unidos

Green Tide Logistics amplía su red de transporte marítimo en Norteamérica con una nueva ruta que incorpora a Port Canaveral, Florida, a las conexiones entre México y Estados Unidos. El servicio también mantiene el enlace con Filadelfia y establece una operación quincenal desde el puerto de Tuxpan, Veracruz, con opciones de conexión hacia Canadá.

La empresa de Mota-Engil México, en alianza con GT USA, puso en marcha este servicio internacional para el traslado de contenedores y mercancías entre ambos países. La ruta contempla el movimiento de productos electrónicos, alimentos frescos, carga refrigerada y otros bienes de consumo.

La conexión con Port Canaveral y Filadelfia permitirá ampliar las alternativas para las empresas que participan en operaciones de importación y exportación. Desde ambos puertos existen conexiones ferroviarias y terrestres hacia distintos puntos de Estados Unidos y Canadá, lo que amplía el alcance de la nueva oferta logística.

"La logística eficiente es un elemento estratégico para la competitividad de Norteamérica. Nuestro servicio ofrece una alternativa confiable, sostenible y rentable que reduce la dependencia del transporte terrestre transfronterizo y fortalece las cadenas de suministro entre México, Estados Unidos y Canadá", comentó Hans Schriwer, CEO de Green Tide Logistics.

La operación inició con la llegada del buque M/V Whale Orca a Port Canaveral, donde tuvo lugar la descarga del primer embarque de productos electrónicos y alimentos. El acto inaugural contó con representantes de Green Tide Logistics, Port Canaveral, GT USA y Norton Lilly International, quienes participaron en el intercambio de placas marítimas que marcó el inicio del servicio.

Green Tide Logistics suma así una nueva opción para el comercio regional, con una ruta que busca reducir los tiempos de tránsito y los costos operativos, además de disminuir la presión sobre los cruces fronterizos terrestres. El mayor uso del transporte marítimo de corta distancia también contribuye a reducir la huella de carbono asociada con el traslado de mercancías.

La empresa, integrante de Grupo PRODI, cuenta con un año de operaciones en rutas entre el Golfo de México y la Costa Este de Norteamérica. Su modelo contempla servicios de transporte marítimo de corta distancia y soluciones logísticas para operaciones transfronterizas entre México, Estados Unidos y Canadá.