China impone arancel de entre 17.8% y el 51.6% a nueces pecanas de México

China anunció nuevos aranceles a las nueces pecanas importadas desde México y Estados Unidos, luego de determinar de manera preliminar que estos productos ingresaban al mercado chino a precios de dumping y estaban provocando un perjuicio a productores nacionales.

Las nuevas medidas entrarán en vigor este martes, de acuerdo con el Ministerio de Comercio de China, y establecen tasas diferenciadas para las empresas mexicanas y estadounidenses.

Para los productores de México, los gravámenes oscilarán entre 17.8% y 51.6%, dependiendo de la empresa exportadora. En el caso de Estados Unidos, China fijó un arancel uniforme de 54.3%.

La decisión representa una nueva medida comercial en medio de las tensiones que mantienen Beijing y Washington, aunque también tiene implicaciones para el sector mexicano de la nuez pecana, uno de los productos agrícolas que tienen presencia en el mercado internacional.

¿Desde cuándo aplica el arancel de China a las nueces pecanas?

Los nuevos gravámenes comenzarán a aplicarse a partir del martes, un día después de que el Ministerio de Comercio chino anunciara los resultados preliminares de su investigación antidumping.

La investigación comenzó en septiembre del año pasado y buscaba determinar si las importaciones de nueces pecanas procedentes de México y Estados Unidos se comercializaban en China a precios inferiores a los considerados normales y si esa práctica estaba ocasionando un perjuicio a la industria nacional.

El Ministerio de Comercio señaló que la investigación llegó a una "decisión preliminar".

¿Cuánto será el arancel para las nueces pecanas mexicanas?

Las exportaciones mexicanas estarán sujetas a diferentes tasas, que van desde 17.8% hasta 51.6%.

La aplicación de una tasa u otra dependerá de la empresa exportadora, por lo que no todas las compañías mexicanas enfrentarán el mismo gravamen al ingresar sus productos al mercado chino.

Para los productores y exportadores mexicanos, el impacto dependerá de su clasificación dentro de la investigación y de las condiciones comerciales bajo las cuales continúen enviando nueces pecanas a China.

Estados Unidos enfrentará un arancel de 54.3%

Las empresas estadounidenses tendrán una tasa uniforme considerablemente mayor. China estableció un arancel de 54.3% para las nueces pecanas procedentes de Estados Unidos.

La diferencia frente a las tasas aplicadas a México marca una de las características más relevantes de la nueva medida comercial anunciada por Beijing.

El Ministerio de Comercio chino justificó la decisión con base en los resultados preliminares de su investigación antidumping.

"Las pruebas preliminares señalan que los productos importados objeto de investigación se están vendiendo a precios de dumping, causando un daño sustancial a la industria nacional pertinente", señaló el ministerio en un comunicado.

¿Qué sabemos de las nueces pecanas?

Rico en ácidos grasos mono y poli insaturados, como los Omega 3 y Omega 6, mismos que tienen funciones protectoras en la prevención de coágulos de sangre y reducen el riesgo de cardiopatía coronaria, además contribuyen en el desarrollo normal del sistema nervioso, fuente de proteína que contiene vitamina E, vitaminas del Complejo B y Hierro, entre otros.

La nuez pecanera se comercializa con cáscara y sin cáscara en mitades, pedacería, así como polvo de nuez, se consume en estado fresco o bien se procesan para la elaboración de botanas, dulces, pasteles, nieves y paletas, entre otros. Por otra parte, se elaboran subproductos como aceite de nuez, y carbón activado, este último a partir de su cáscara.

El principal estado de producción de nuez pecanera en México es el estado de Chihuahua, otros estados que destacan en su producción es Coahuila, la Comarca Lagunera (Coahuila-Durango), Sonora y Nuevo León.

El árbol de pecan es el único nogal de origen americano, nativo del norte de México y sur de Estados Unidos, México es el segundo productor mundial de Nuez Pecanera después de Estados Unidos, se cosecha entre octubre y diciembre con las variedades Western, Wichita y criollas, principalmente.