IMSS reporta caída de empleo en julio, pero mantiene cifra histórica y salario récord

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó su informe mensual de empleo correspondiente al mes de julio, en el que dio a conocer una ligera contracción en la generación de puestos de trabajo. Sin embargo, pese a esta baja estacional, el país mantiene cifras históricas tanto en el volumen total de empleos formales como en el salario promedio de los trabajadores afiliados.

Durante el mes de julio, se reportó una pérdida mensual de 19 mil 550 puestos de trabajo, lo que representa una tasa negativa del 0.1%.

De acuerdo con el Seguro Social, esta baja no responde a una crisis estructural, sino a una estacionalidad recurrente impulsada por dos factores clave:

El fin del ciclo escolar, que tradicionalmente pausa contrataciones en el sector educativo.

La etapa descendente del ciclo agrícola en diversas regiones del país.

Cifras históricas: Más de 22.7 millones de puestos de trabajo

A pesar de la caída mensual, el balance general del empleo en México sigue siendo sólido. Al cierre de julio, el IMSS contabilizó un total de 22 millones 760 mil 154 puestos de trabajo, consolidándose como la cuarta cifra más alta desde que se tiene registro y la mayor documentada para un mes de julio.

La calidad del empleo también mostró indicadores positivos. La distribución de las contrataciones refleja una clara tendencia hacia la estabilidad laboral:

Empleos permanentes: 87% (19 millones 797 mil 516 puestos, la tercera cifra más alta de la serie histórica).

87% (19 millones 797 mil 516 puestos, la tercera cifra más alta de la serie histórica). Empleos eventuales: 13.0%.

En el acumulado de lo que va del año, se han creado 243 mil 078 empleos, de los cuales el 95.4% son de carácter permanente. Además, en los últimos doce meses, el crecimiento anual fue de 326 mil 987 empleos (un avance del 1.5%).

IMSS · JULIO 2026 Cifras del empleo en julio en México Total de empleos 22.7 millones Explora la gráfica Distribución del empleo Pasa el cursor o toca cada color INTERACTIVO EMPLEO 100% 87% 13% Empleos permanentes87% Empleos eventuales13% El segmento activo sobresale y el resto baja de intensidad. Crecimiento anual Sectores con mayor crecimiento INTERACTIVO Mayor avance +7.5% Transportes y comunicaciones Interactúa con cada barra 0% 2% 4% 6% 8% Transportes y comunicaciones +7.5% Transportes y comunicaciones+7.5% Sector extractivo +4.3% Sector extractivo+4.3% Servicios sociales y comunales +3.3% Servicios sociales y comunales+3.3%

Salario promedio del IMSS alcanza un máximo histórico

Una de las noticias más destacadas del reporte es el incremento en las percepciones de los trabajadores. Al 31 de julio, el salario base de cotización promedio se ubicó en 673.9 pesos diarios.

Esta cifra es la más alta registrada para cualquier mes en la historia del instituto. En su comparación anual, el salario presentó un incremento nominal de 42.4 pesos, lo que representa el quinto aumento más significativo para un mes de julio en los registros del IMSS.

Sectores y estados con mayor crecimiento laboral

El dinamismo económico no fue parejo en todo el país. Algunos sectores y regiones destacaron por su capacidad de generar nuevas oportunidades laborales.

Los sectores económicos con mayor crecimiento porcentual anual fueron:

Transportes y comunicaciones: +7.5% Sector extractivo: +4.3% Servicios sociales y comunales: +3.3%

A nivel regional, Baja California y Oaxaca lideraron la generación de empleo, ambas entidades reportando aumentos anuales superiores al 5.5%.

Baja en el registro de patrones

Finalmente, el reporte del IMSS indicó un retroceso en la afiliación patronal. Durante julio se registró una variación mensual negativa de 2 mil 046 registros. Con este ajuste, el padrón total de empleadores inscritos ante el instituto cerró en un millón 13 mil 054 patrones.