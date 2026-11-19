A unas semanas de las fiestas decembrinas, Toks se suma en exclusiva a Uber Eats en México. El acuerdo abarca 160 sucursales en 30 ciudades y el menú disponible en la aplicación reúne más de 170 opciones, entre ellas desayunos, sopas, comidas completas, cenas y postres, además de productos artesanales de comercio justo. La selección incluye Toks en Casa, la línea de platillos empacados al vacío, que ofrece moles y cochinita. Además, de tener una amplia oferta para las cenas de fin de año para disfrutar en casa.

Para Claudia Amerena, CMO de Grupo Restaurantero Gigante, el servicio a domicilio complementa la atención en los restaurantes y permite a Toks llegar a sus clientes en más ocasiones. “En Uber Eats encontramos un aliado estratégico por su alcance, tecnología y conocimiento del mercado mexicano”, señaló.

A través de Uber Eats, Toks podrá ampliar su alcance y aprovechar las herramientas de la aplicación para desarrollar campañas y promociones que le permitan conectar con más usuarios.

El acuerdo coincide con el décimo aniversario de Uber Eats en el país. Mariana Chao, head de cuentas nacionales de Uber Eats México, recordó que la plataforma inició operaciones en la Ciudad de México con alrededor de 500 restaurantes. Hoy, opera en más de 115 ciudades y reúne a más de 60 mil negocios.

Chao cifró en más de 25 millones el número de usuarios anuales de la aplicación en México. Señaló que la llegada de Toks amplía las opciones para distintos presupuestos y momentos del día.

Además, como parte del anuncio de esta alianza exclusiva, tres sucursales de Toks, ubicadas en Félix Cuevas, Narvarte y Zona Esmeralda, tendrán una intervención temporal en sus fachadas con bolsas gigantes de Uber Eats. La iniciativa busca sorprender a visitantes y transeúntes, despertar su curiosidad y dar visibilidad a la llegada de Toks a la aplicación de una manera original.

Esta alianza estratégica marca el inicio de un plan ambicioso de crecimiento y consolidación del servicio a domicilio, para llevar la mejor experiencia en todas las ciudades donde hoy Toks está presente.

Con Uber Eats, los clásicos de Toks podrán servirse en las mesas de diciembre y llegar a comensales para su disfrute a domicilio. La alianza abre una nueva vía de venta digital para la cadena, que comparte el portafolio restaurantero de Grupo Gigante con la taquería El Farolito, la cual también está ya en exclusiva solo por Uber Eats.