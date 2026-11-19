El teléfono inteligente dejó de funcionar exclusivamente como una herramienta de entretenimiento o comunicación social para convertirse en la principal llave de acceso al patrimonio personal.

Especialistas del sector financiero advierten sobre la urgencia de reforzar las barreras digitales de los dispositivos móviles, pues estos concentran contactos, fotografías, conversaciones, correos electrónicos, redes sociales, documentos confidenciales y aplicaciones bancarias.

Ricardo Morales, director ejecutivo del Grupo Financiero Banorte, enfatiza que la prevención tecnológica representa una extensión directa de la salud financiera. "Tu celular sirve para mucho más que mandar memes, pedir comida o stalkear a tu crush. También es una de las principales puertas de entrada a tu dinero".

La primera línea de defensa contra el robo de identidad y el vaciado de cuentas radica en la correcta configuración de los filtros de acceso del teléfono y de las plataformas financieras.

El directivo recomienda activar mecanismos biométricos, como la huella digital o el reconocimiento facial, tanto para el desbloqueo general de la pantalla como para el ingreso a la banca móvil.

Asimismo, resulta indispensable diseñar claves alfanuméricas y Números de Identificación Personal (NIP) complejos. Las combinaciones predecibles como secuencias numéricas simples, fechas de nacimiento o nombres de mascotas facilitan la labor de los delincuentes informáticos.

"Sí, Firulais es adorable, pero no debería ser la contraseña de tu banca", advierte Morales al destacar la importancia de crear claves únicas para cada servicio digital.

Banca en línea: Refuerza las barreras digitales de tu celular Canva

En caso de requerir un respaldo para recordar estas credenciales, la recomendación consiste en anotarlas en un soporte físico resguardado en un sitio seguro, jamás en el bloc de notas del propio teléfono, donde quedarían expuestas ante cualquier intrusión.

Otro pilar fundamental reside en la higiene digital del dispositivo. Los usuarios deben descargar aplicaciones exclusivamente desde tiendas oficiales para garantizar su legitimidad y evitar software malicioso.

De igual forma, posponer las notificaciones de actualización del sistema operativo expone al equipo a vulnerabilidades conocidas que los ciberdelincuentes aprovechan con facilidad.

Monitoreo activo

Las instituciones financieras ponen a disposición de sus clientes herramientas de autogestión que permiten acotar el impacto económico de un eventual ataque o robo.

Entre las medidas más eficaces destaca la fijación de montos máximos para las operaciones diarias, lo cual impide transferencias de alto valor sin autorización adicional.

A esta medida se suma la activación de alertas inmediatas por cada movimiento registrado en la cuenta. Esta función posibilita identificar en tiempo real cualquier cargo o transferencia ajena al titular.