En la reciente edición de Plastimagen 2026 la Asociación de Recicladores de Plástico (APR) presentó herramientas y experiencias para impulsar la reciclabilidad de los empaques plásticos, esto a través de un panel de ecodiseño y una conferencia sobre la nueva Ley General de Economía Circular.

La APR que cuenta con más de 30 años de trayectoria en la promoción del reciclaje de plásticos en el continente, destacó la importancia de aplicar criterios de diseño que faciliten la recuperación y aprovechamiento de los materiales.

En el panel “Casos de éxito en el ecodiseño de plásticos. ¿Cuál es la clave?”, especialistas de PepsiCo, Indorama Ventures y Colgate-Palmolive compartieron resultados y experiencias sobre el desarrollo de empaques bajo los criterios de reciclabilidad de APR.

Especial

Gabriela Burgos, de PepsiCo; Yesica Kruger, de Indorama Ventures Polymers México; y Tehicú Valenzuela, de Colgate-Palmolive, expusieron cómo las decisiones de diseño inciden en el aprovechamiento de los materiales una vez que los empaques terminan su vida útil. Entre los puntos abordados estuvieron la selección de materiales compatibles con los procesos de reciclaje, la incorporación de criterios técnicos desde el diseño y la coordinación entre los distintos actores de la cadena de valor.

Las Guías de Diseño APR® también fueron parte de la discusión. Gabriela Burgos destacó que permiten agilizar la identificación de criterios técnicos, mientras que sus lineamientos consideran componentes como resinas, etiquetas, adhesivos, tintas y cierres para evaluar su compatibilidad con los procesos de reciclaje.

En la conferencia “Reciclaje en la industria del plástico ante la nueva Ley General de Economía Circular”, Martha Ricardi, directora de Estrategia para Latinoamérica de APR, señaló la importancia de unificar criterios en la industria y la oportunidad de incorporar al marco regulatorio mexicano referencias técnicas utilizadas internacionalmente.

Con esta participación APR buscó acercar al sector herramientas y experiencias para avanzar en la circularidad de los plásticos, con el ecodiseño, la innovación y la colaboración como elementos para mejorar la reciclabilidad de los empaques.