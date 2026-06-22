Luego de conquistar las redes y ganar notoriedad durante el Mundial de 2026, el pato Merlín será registrado como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), según anunció Karla Ivette Gómez.

Estamos haciendo el registro, se va a hacer el día de hoy”, mencionó Karla Ivette, dueña del pato Merlín, durante la mañanera de este lunes 22 de junio.

El anuncio generó interés entre usuarios y sobre los costos, requisitos y beneficios de registrar una marca ante el IMPI, especialmente cuando un nombre, personaje o proyecto alcanza notoriedad pública y comienza a generar valor comercial.

¿Por qué es importante registrar una marca?

Casos como el del pato Merlín muestran la relevancia de proteger la propiedad intelectual cuando un personaje o nombre se vuelve viral.

El registro otorga al titular la facultad de utilizar la marca de manera exclusiva en los productos o servicios para los que fue solicitada, además de impedir que otras personas la empleen con fines comerciales sin consentimiento.

Pato Merlín: ¿Cómo registrar una marca ante el IMPI y cuánto cuesta? Reuters

La protección también abre la puerta a futuras oportunidades de negocio, como la venta de mercancía, licencias, colaboraciones comerciales o el desarrollo de nuevos proyectos relacionados con la imagen registrada.

Sin este trámite, terceros podrían intentar aprovechar la popularidad del personaje para comercializar productos o servicios asociados a su nombre o identidad.

¿Qué elementos no pueden registrarse?

De acuerdo con el IMPI, no todos los nombres o elementos pueden registrarse como marca. Existen restricciones para evitar que se otorguen derechos exclusivos sobre términos de uso general o elementos que forman parte del dominio público.

Entre los signos que no pueden registrarse se encuentran:

Nombres técnicos o de uso común de productos o servicios.

Nombres técnicos o de uso común de productos o servicios. Palabras o expresiones genéricas.

Formas tridimensionales que formen parte del dominio público.

Hologramas que pertenezcan al dominio público.

Antes de presentar una solicitud, el Instituto recomienda verificar que no exista una marca similar previamente registrada y que el signo distintivo cumpla con los requisitos legales.

¿Cómo registrar una marca ante el IMPI

El trámite puede realizarse de manera presencial o en línea a través del portal oficial del IMPI.

Para efectuar el registro digital es necesario contar con CURP y e.firma vigente. El procedimiento contempla los siguientes pasos:

Llenar la solicitud correspondiente.

Llenar la solicitud correspondiente. Adjuntar los anexos requeridos.

Realizar el pago mediante transferencia electrónica o en institución bancaria.

Presentar la solicitud en línea o en oficinas autorizadas.

Conservar el acuse de recibo.

Consultar periódicamente el sistema MARCANET para conocer el avance del expediente.

Esperar la resolución oficial emitida por el IMPI.

La autoridad puede notificar observaciones o resoluciones tanto en el domicilio señalado por el solicitante como mediante publicaciones en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

¿Cuánto cuesta registrar una marca ante el IMPI en 2026?

El costo para registrar una marca ante el IMPI es de aproximadamente 3 mil 126.40 pesos por clase, IVA incluido.

Esto implica que, si una persona quiere registrar la misma marca en distintas categorías de productos o servicios, deberá pagar una tarifa adicional por cada clase que solicite.

El trámite tarda alrededor de siete meses, aunque puede extenderse si hay observaciones del IMPI.

Si se aprueba, la marca queda protegida por 10 años y se puede renovar de forma indefinida.