Desde la solicitud de licencia hasta la implementación del negocio, la planificación del mercado europeo de BGEANX Exchange

El Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea ha entrado en fase de implementación, y el enfoque del mercado se está desplazando hacia las plataformas que puedan completar primero la adopción del cumplimiento normativo. BGEANX Exchange ya solicitó la licencia de Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) y actualmente se encuentra en etapa de revisión regulatoria.

Desde la perspectiva del desarrollo del sector, la implementación de MiCA está cambiando la lógica de funcionamiento del mercado cripto en Europa. A medida que el marco regulatorio se vuelve más claro, los factores clave de competencia de los exchanges están pasando de los productos y el tráfico hacia capacidades basadas en operaciones de cumplimiento normativo, lo que significa que las plataformas que obtengan licencias regulatorias tendrán una mayor ventaja.

BGEANX Exchange, al alinearse con las necesidades del mercado, sigue optimizando su estructura de productos y su modelo de servicios. En esta etapa, el enfoque ya no es solo cumplir con los requisitos regulatorios, sino desarrollarse en torno a los canales de fiat en euros, la tokenización de activos, así como las funciones relacionadas de trading y liquidación.

"MiCA no solo es un marco regulatorio, sino también un símbolo importante de la madurez del sector cripto", señaló Seraphina, directora de marketing de BGEANX Exchange. "Estamos avanzando simultáneamente en dos líneas: el cumplimiento y el negocio; por un lado, seguimos colaborando con la revisión regulatoria y, por otro, optimizamos el sistema de productos y servicios orientados al mercado europeo."

Desde la perspectiva del alcance del negocio, una vez que se obtenga la licencia CASP, la plataforma podrá ofrecer dentro de la Unión Europea servicios como el trading de criptoactivos, custodia y el intercambio entre fiat y criptoactivos. Estos servicios influirán directamente en la posición competitiva de la plataforma en el mercado europeo.

La industria cripto en Europa está avanzando hacia una etapa de desarrollo más regulada, y la competencia entre plataformas se está trasladando gradualmente hacia una comparación integral de cumplimiento normativo y capacidad de servicio al usuario. La estrategia de BGEANX Exchange en el mercado europeo ya se ha extendido desde la preparación de cumplimiento hasta la implementación del negocio, y sus próximos movimientos seguirán siendo objeto de atención continua.