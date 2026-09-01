Segundo Informe de Gobierno: Telecomunicaciones suman 49,542 mdp en inversión privada

Las inversiones del sector privado en materia de telecomunicaciones representaron 49,541.8 millones de pesos durante 2025, según datos del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El documento no cuenta con datos disponibles relacionados con la inversión pública en telecomunicaciones desde 2019, cuando la inversión privada fue de 81,429.3 millones de pesos, el doble de lo reportado el año pasado.

A la fecha, existen 913 estaciones de televisión concesionadas y 2,271 estaciones de radio concesionadas.

El documento destaca que existen 104,903,000 usuarios de internet. En cuanto a usuarios de internet fijo, México alcanza 22.1 de suscriptores de banda ancha fija por cada 100 habitantes, mientras que hay 110.1 líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes.

El Informe destaca que el Plan Nacional de Conectividad 2026–2030 tiene la meta de incrementar la cobertura poblacional de 94% a 98% para el año 2030, al atender 91,041 localidades y beneficiar a 6.43 millones de personas.

Mientras que el Programa de Conectividad en Sitios Públicos y en Áreas de Atención Prioritaria 2026, identifica 72,233 Áreas de Atención Prioritaria y 27,749 sitios públicos sin conectividad, integrados por 20,188 tele escuelas y 7,561 clínicas del IMSS Bienestar.

El documento señala que este año se publicaron los lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, “con la finalidad de tener comunicaciones seguras, eliminar el anonimato en el uso del servicio y cerrar espacios en la comisión de delitos”.