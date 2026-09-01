Segundo Informe de Gobierno: Agencia de Transformación Digital simplifica 60% de los trámites

De los 31,274 trámites y servicios identificados en 2025 en los tres órdenes de gobierno, se simplificaron, depuraron o integraron alrededor de 60% de los mismos de enero a junio de 2026, destaca el Segundo Informe de Gobierno.

“Como parte de este proceso se eliminaron 43% de los trámites, se redujeron 67% de requisitos solicitados y se disminuyeron 50% el tiempo máximo de resolución de los trámites”, menciona el documento.

Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) elaboró 2,128 propuestas de simplificación de trámites de 91 autoridades de la Administración Pública Federal (APF), de los cuales 1,052 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

A partir de estas propuestas se digitalizaron 169 trámites de la administración pública federal (APF) con mayor frecuencia de uso.

También se puso en marcha la ventanilla nacional agraria con ocho trámites de la Procuraduría Agraria y un trámite del Registro Agrario Nacional.

Además, se habilitó la ventanilla única de trámites de comercio exterior yse digitalizó el formato de migración para viajes al extranjero y “se han generado más de 2.5 millones de registros”.

El documento destaca que se implementó la Plataforma Nacional de Registros Civiles con ocho trámites digitales de las 32 entidades federativas, se liberó la segunda etapa de la ventanilla digital nacional de inversiones y se creó la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles.