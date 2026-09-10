Libertad Financiera destaca entre los Mejores Lugares para Trabajar 2026

Libertad Financiera consolidó su proceso de transformación cultural y su compromiso con las personas al ser reconocida nuevamente dentro del ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar®️ México 2026. La institución alcanzó el cuarto lugar en la Región Bajío dentro de la categoría de empresas con más de 500 colaboradores, al tiempo que logró la posición 60 a nivel nacional en el rubro correspondiente a organizaciones de 500 a 5,000 colaboradores.

Este resultado da continuidad a una trayectoria cimentada en el fortalecimiento constante del entorno organizacional. En los últimos años, la firma ha impulsado acciones orientadas a mejorar la comunicación interna, promover una mayor colaboración entre sus diferentes equipos de trabajo y consolidar liderazgos capaces de acompañar, inspirar y respaldar a las personas frente a los retos de la organización.

Para Libertad Financiera, ser considerado uno de los Mejores Lugares para Trabajar implica ir más allá de una posición dentro de un ranking. Significa construir un entorno en el que los colaboradores cuenten con herramientas para desarrollarse, puedan expresar sus necesidades y encuentren un propósito claro en las actividades que realizan diariamente, tanto en las oficinas como en los distintos puntos de atención de la institución.

La transformación cultural también ha permitido fortalecer la relación entre los equipos y generar condiciones que favorezcan el crecimiento profesional de la plantilla. Escuchar de primera mano a quienes forman parte de la operación, impulsar su desarrollo y mantener una comunicación cercana son elementos que contribuyen a que la experiencia de los colaboradores evolucione junto con la propia transformación de la entidad. La institución refrenda así su compromiso de continuar construyendo un espacio en el que las personas quieran estar, tengan oportunidades para crecer y encuentren las condiciones para trascender, convencida de que transformar la experiencia de su gente es también una forma de fortalecer el futuro de Libertad Financiera.