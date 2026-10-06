Presentan avances en medicina de precisión aplicada a oncología y tratamiento del cáncer de mama

En el mes del cáncer de mama, el Hospital Angeles Pedregal fue la sede de la conferencia magistral: El código del tumor, impartida por la bióloga molecular, Laura van ’t Veer, pionera internacional en oncología molecular y cocreadora de MammaPrint.

Cabe señalar que MammaPrint es la primera prueba genómica de 70 genes aprobada por la FDA, para evaluar el riesgo de recurrencia de cáncer de mama a la que posteriormente se sumó BluePrint para la subtipificación molecular.

Ante especialistas de diversas áreas de la oncología y profesionales de la salud, la experta —que ha sido galardonada con prestigiosos reconocimientos internacionales, como el Premio de la Comunidad Europea a la Innovación y el Premio ESMO de Oncología—, expuso los avances de esta prueba personalizada de medicina de precisión.

Indicó que MammaPrint-BluePrint brinda resultados precisos para que los médicos oncólogos puedan definir si la quimioterapia y otros tratamientos son viables para la paciente y revela la posibilidad o no de una nueva aparición del tumor maligno.

“Vemos las características del cáncer que tienen el efecto de regular la supresión o de activar la proliferación de células tumorales. Con los 70 genes, en MammaPrint observamos cómo esto se relaciona con los diferentes procesos de la enfermedad.

“Como son: el pronóstico, la terapia y la inmuno destrucción. Además, podemos ver que cada uno de los genes que identificamos se encuentran dentro de las 10 marcas principales del cáncer. Por eso podemos entender que los 70 genes en estado activo nos dan un tumor agresivo que puede ocasionar recurrencia. En el otro caso, si se encuentran apagados, no hay actividad tumoral y hay bajo riesgo de recurrencia”, detalló.

Tras su conferencia magistral, como una de las figuras más influyentes e innovadoras en la historia de la oncología moderna, Laura van ‘t Veer recibió el Galardón Genethic Pioneer, una escultura que es la interpretación del genoma en arte Wixárika, elaborado por artesanos de la comunidad Huichol.

Dicha distinción que recibió de manos de Jesús Ruiz López, director general de Hospital Angeles Health System, fue también otorgada por Grupo SOHIN y Agendia, líder mundial en tecnología genómica innovadora.

Presentan avances en medicina de precisión aplicada a oncología y tratamiento del cáncer de mama Alejandro Aguilar

Protocolos oncológicos de clase mundial

Durante su exposición, Jesús Ruiz López, director general de Hospital Angeles Health System, señaló que el grupo representa la red hospitalaria más grande del país en atención oncológica.

Una red donde, para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, se cuenta con protocolos de clase mundial que se van actualizando y mejorando cada día con certificaciones internacionales.

“Queremos tener una red que se distinga por la calidad y por el valor de los servicios que aquí ya otorgamos”, indicó.

Jesús Ruiz López añadió que el grupo tiene más de 600 especialistas en la especialidad de oncología como: oncólogos médicos, cirujanos oncólogos y oncopatólogos con una práctica médica donde destaca la formación de nuevas generaciones de médicos.

“Nosotros ponemos la tecnología, ponemos la infraestructura, los procesos, los sistemas, pero siempre siempre pensamos que son ustedes, nuestros médicos, los que nos van a llevar a la excelencia”, enfatizó.

Oncólogos reciben reconocimientos

Durante el evento, también se llevó a cabo el panel Medicina de precisión: del código del tumor a la decisión clínica, donde con la participación de la bióloga molecular Laura van ’t Veer y los oncólogos Ernesto Sánchez Forgach y Jean René Clemenceau Valdivia, se abordó el tema de la evolución del conocimiento molecular del cáncer.

Posteriormente, Juana Ramírez, presidenta y fundadora de Grupo SOHIN, realizó la entrega del galardón Genethic Pioneer, a destacados oncólogos de Hospital Angeles Health System como un reconocimiento a su trayectoria “vinculada con la innovación y la transformación de la medicina”.

A nombre de los galardonados, habló el oncólogo y especialista en cáncer de mama Jorge Monges Jones, quien señaló que la distinción representa para los médicos “el compromiso inamovible de ofrecer la mejor medicina a nuestras pacientes”.

En su participación, la líder empresarial Juana Ramírez, indicó que MammaPrint, una prueba genómica que desde hace varios años se aplica en Hospital Angeles Health System, permite brindar medicina de precisión personalizada al identificar si una paciente con cáncer de mama, puede o no evitar una quimioterapia.

“Porque cuando conectamos conocimiento con tecnología, evidencia con experiencia y ciencia con humanidad, no solamente completamos una imagen. Ampliamos el universo de posibilidades para los pacientes”, sostuvo.

Posteriormente en entrevista, Juana Ramírez señaló que la medicina de precisión a través de la información biológica de los tumores de las pacientes es fundamental para brindar y garantizar calidad de vida.

“Esto traducido en lenguaje sencillo es que cada paciente reciba exclusivamente lo que necesita y reciba el tratamiento al que sí va a responder. Y esto es justamente lo que hace MammaPrint en su asociación con Hospital Angeles Health System”, indicó la también comunicadora y conferencista.

MammaPrint

Es una prueba genómica que analiza la actividad de 70 genes en el tejido tumoral que proporciona resultados precisos para poder definir si la quimioterapia y otros tratamientos son viables para la paciente y revela la posibilidad o no de una nueva aparición del tumor maligno.