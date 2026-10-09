¡Peso extiende pérdidas! Precio del dólar hoy 9 de octubre de 2026

El peso mexicano continúa perdiendo terreno frente al dólar y se encamina a su quinta semana consecutiva a la baja. Durante la jornada de este viernes, la moneda local extendió sus pérdidas un 1.4%, cotizando a 18.4380 unidades por dólar.

Esta cifra representa un nivel de caída no visto desde noviembre de 2025. El actual desempeño del peso lo ubica como una de las divisas con mayor retroceso a nivel global, acumulando una pérdida semanal del 0.8%.

Factores clave detrás de la caída del peso mexicano

La presión sobre el tipo de cambio se ha intensificado desde mediados de septiembre. Existen tres factores fundamentales que están alejando a los inversionistas y fortaleciendo al billete verde:

Ajustes de la Reserva Federal (Fed): El banco central estadunidense elevó recientemente sus tasas de interés y ya ha anticipado nuevos ajustes al alza para contener la inflación en Estados Unidos.

Postura pasiva de Banxico: El Banco de México mantuvo su tasa clave sin cambios. Según su última minuta, no responderán mecánicamente a la Fed e incluso evaluarían recortes si mejora el panorama inflacionario local.

Avance global del dólar: El billete verde mantiene un fortalecimiento generalizado frente a una cesta de las principales divisas internacionales.

El riesgo para el 'carry trade' en México

La combinación de las decisiones monetarias de la Fed y Banxico genera una clara reducción en el diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y México. Esta brecha es un indicador crucial para los mercados financieros internacionales.

Un menor margen de rendimiento amenaza con restar atractivo a las operaciones de carry trade. Durante años, esta estrategia de inversión impulsó la entrada sostenida de capital extranjero hacia activos locales, lo que había servido como pilar para apuntalar al peso mexicano.

Dólar hoy a peso mexicano del 9 de octubre de 2026

El precio del dólar hoy 9 de octubre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.59 pesos a la compra y 18.72 pesos a la venta.

- 17.59 pesos a la compra y 18.72 pesos a la venta. Banamex - 17.89 pesos a la compra y 18.89 pesos a la venta.

- 17.89 pesos a la compra y 18.89 pesos a la venta. Banorte - 17.10 pesos a la compra y 18.65 pesos a la venta.

- 17.10 pesos a la compra y 18.65 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.40 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta.

- 17.40 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta. Scotiabank - 17.60 pesos a la compra y 18.90 pesos a la venta

Al momento Dólar en México Actualizado: 9 de octubre de 2026 • 11:10 hrs BBVA México Compra $17.59 Venta $18.72 Banamex Compra $17.89 Venta $18.89 Banorte Compra $17.10 Venta $18.65 Banco Afirme Compra $17.40 Venta $19.00 Scotiabank Compra $17.60 Venta $18.90

*Tipo de cambio a las 11:10 horas

Con información de Reuters