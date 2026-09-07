Mercado Pago impulsa la expansión de pymes con Cuenta Negocio

Mercado Pago busca responder a la evolución operativa de los negocios en México a través de herramientas integradas de cobro, financiamiento y administración.

Con Cuenta Negocio, una plataforma gratuita dirigida a pequeñas y medianas empresas físicas y digitales busca atender la demanda de aquellas con operaciones de mayor escala, las cuales requieren liquidez constante y una administración financiera eficiente.

"Las pymes en crecimiento enfrentan nuevos retos en la gestión de su operación, desde administrar sus recursos hasta mantener la liquidez y contar con herramientas para tomar decisiones. Con Cuenta Negocio integramos beneficios en soluciones de cobro, financiamiento y gestión todo dentro de la misma app de Mercado Pago, para facilitar la administración del negocio y que las pymes puedan enfocarse en continuar creciendo", afirmó Enrique Horcasitas, director senior de Pymes de Mercado Pago México.

Entre las principales ventajas del programa destacan tarifas preferenciales en terminales de punto de venta Point, las cuales mejoran conforme se incrementa el volumen de facturación.

Asimismo, el programa otorga tasas de interés reducidas para la oferta de cobros a tres, cuatro y seis meses sin intereses, junto con depósitos y retiros de efectivo sin costo en la red de cajeros y puntos aliados.

El financiamiento representa un pilar central en esta oferta. La firma dispone de esquemas de crédito inmediato y sin trámites burocráticos, respaldados por un historial de más de 2.5 millones de financiamientos otorgados a más de 400 mil pequeñas y medianas empresas en el país.

De esta cifra de negocios beneficiados, 40% corresponde a establecimientos liderados por mujeres.

En el ámbito operativo, la plataforma incorpora un software especializado para el control de inventarios, emisión ilimitada de facturas electrónicas y análisis de rendimiento para la toma de decisiones.

A esto se suman precios mayoristas en Mercado Libre Negocios y atención personalizada a través de canales de mensajería instantánea.

Actualmente, la infraestructura de la compañía abarca más de un millón de terminales Point activas en el territorio nacional, lo que facilita la adopción de pagos digitales y tecnología sin contacto.

Para acceder a Cuenta Negocio, las personas morales o físicas con actividad empresarial deben registrar una facturación mínima de 100 mil pesos mensuales.

Además, se requiere contar con un perfil activo en la aplicación mediante el uso de terminales, procesadores de pago o ventas en el mercado digital de Mercado Libre.

Con este lanzamiento, la institución fortalece su portafolio de servicios en el mercado mexicano para acelerar la inclusión financiera empresarial.

En la actualidad, más de un millón de empresas de menor tamaño operan dentro del ecosistema de Mercado Pago y Mercado Libre.