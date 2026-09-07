El registro de líneas en México beneficia a los despachos de cobranza

El registro de líneas móviles en México permite que los despachos de cobranza realicen las llamadas a las personas que realmente tienen la deuda, explicó Alfonso Beltrán, gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios en Xira.

"El registro de las líneas telefónicas puede ser un catalizador definitivo para que todos lo adoptemos y que, con ayuda justamente de herramientas como la inteligencia artificial, podamos pasar de estas llamadas constantes de acoso a interacciones realmente humanas", indicó Beltrán en entrevista.

Los usuarios de telefonía en el país deben vincular su CURP a su línea móvil, conforme a los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

La vinculación de la identidad con la línea telefónica atiende un problema complejo que involucra tanto a las empresas del sector de cobranza como a las instituciones financieras, fintechs y bancos que utilizan la telefonía para gestionar sus cobros.

Beltrán asegura que la relevancia del canal radica en el alto volumen transaccional del país, donde "ocho de cada 10 pesos son justamente pagados a través de estos medios electrónicos".

Ante la cartera vencida y las evasiones de pago negando la portabilidad, el directivo destacó que la identificación de las líneas aporta la trazabilidad indispensable en los procesos de recuperación.

"Esta parte del registro de las líneas telefónicas ayudaría justamente a tener a los deudores o a la gente que porta este número para tener la trazabilidad de los pagos y todo lo que conlleva", afirmó.

Llamadas no deseadas

El directivo de Xira reconoció que, aunque el cobro telefónico está regulado, suelen presentarse prácticas no éticas o llamadas continuas que caen en el acoso.

Ante este escenario, la industria impulsa el uso de tecnologías avanzadas para moderar las interacciones, dijo.

"Una forma en la cual nosotros hemos apoyado a que esto no suceda es justamente con la inteligencia artificial, teniendo la amabilidad o el tacto para hacer los cobros de manera debida en los horarios debidos y con base en el análisis del teledata". Además por vía telefónica, el contacto multicanal incluye el uso de mensajes de texto o SMS, correos electrónicos y WhatsApp mediante recordatorios en etapas tempranas para evitar conflictos mayores.

Líneas pendientes

Al 3 de septiembre, 80.9 millones de líneas móviles han realizado el registro, lo que significa 67.4% del total que se espera que se vinculen en el país, según datos del regulador.

"Esta falta de actualización y las posibles bajas representan un riesgo financiero sustancial", indicó Beltrán.

El especialista advirtió que, según estimaciones de la Asociación de Profesionales de Cobranza, el impacto económico por deudas no cobradas o líneas desajustadas podría oscilar entre los 8,500 y los 27,000 millones de pesos, lo que constituye una cifra crítica para el mercado de deuda general.

"Pienso que este registro, si bien puede ser una barrera, no debería de convertirse en una crisis de cobro para el mercado, es mejor tener justamente todo este tema preventivo antes de llegar a un tema de una mora totalmente judicial".