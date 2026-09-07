Ventas de Novo Nordisk crecen 18% a nivel mundial por medicamentos para tratar la obesidad

La empresa detrás de Ozempic y Wegovy (Semaglutida), prepara una fuerte expansión en nuestro país, donde 3 de cada 4 mexicanos vive con sobrepeso y obesidad, pero solamente 1.0% trata el padecimiento, reveló en entrevista Patricia Field, gerente general de Novo Nordisk en México.

Tan sólo en el primer semestre del año, las ventas de Novo Nordisk a nivel mundial crecieron 18%, esto gracias a los medicamentos para tratar la obesidad. En un país como México, este negocio tiene fuerte potencial, pero hasta hace unos días había una barrera de entrada: que los famosos medicamentos de la firma danesa, Ozempic y Wegovy, son inyectables.

Por eso, antes de que termine el año, la empresa ya tiene el permiso de la Cofepris para introducir tabletas de Semaglutida oral (Wegovy), con lo que se espera crecer de manera más acelerada.

“Venimos creciendo mucho. Menos del 1% de la población mexicana se trata. Ya Estados Unidos está sobre 11%. Entonces, imagina todo lo que falta por tratar”, dijo Field.

“Para pacientes que no han iniciado el tratamiento, la tableta es una muy buena manera de entrar, por su facilidad de uso, porque tiene la misma eficiencia en baja de peso que nuestro producto en inyecciones”, afirmó.

En México, el tratamiento de semaglutida inyectable puede requerir de entre 5 mil y 9 mil 500 pesos mensuales, dependiendo de las dosis y quién lo aplique. Hasta el momento, Novo Nordisk no ha fijado el precio de su producto en tabletas.

Millonaria inversión

Field explicó que “los últimos 3-4 años han sido impresionantes para nosotros, ya que la compañía casi que ha duplicado su tamaño dentro de México. Y al hacer esto y al estar creciendo a pasos agigantados, también nos ubicamos entre los primeros 10 países de Novo Nordisk en el mundo”.

La relevancia de nuestro país es tal, que están triplicando las inversiones para realizar estudios clínicos. “Hemos invertido más de mil millones de pesos mexicanos y van a ser más de tres mil para los siguientes años”.

Qué fue primero

En el mercado hay una duda... ¿Qué surgió primero en el mercado?, ¿la necesidad de más proteína o el boom de Ozempic?

Algunas empresas ya han declarado públicamente que ante el surgimiento de los fármacos GLP-1, como Ozempic, que requieren un mayor consumo de proteína para mantener masa muscular, han han tenido que introducir el ingrediente no sólo en el yogurt, sino hasta en el cereal y el pan.

Frente a ello, Field dijo: “Yo creo que más que relacionado con los productos (los medicamentos), está relacionado con la educación, hay mucho más conciencia de cómo alimentarse bien. La conversación se está dando, los productos son parte de esa conversación, no necesariamente los generadores de la conversación”.

La directora aseguró que 84% de lo que se pierde al usar sus medicamentos es grasa.

“Esa conversación, no necesariamente es producto de los medicamentos, es producto de que hay muchísima más conciencia, de cómo nosotros tenemos que influir en los entornos para empezar a bajar las curvas de la obesidad. Nosotros somos parte de que esa conversación se dé”.