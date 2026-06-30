¡Peso opera estable! Precio del dólar hoy 30 de junio de 2026

El peso mexicano inició la jornada del martes con pocos cambios, reflejando un ambiente de cautela entre los inversionistas. La estabilidad de la moneda nacional responde a una combinación de factores geopolíticos internacionales y a la expectativa de decisiones económicas clave en Norteamérica.

¿En cuánto cotiza el dólar hoy?

Actualmente, la moneda mexicana se cotiza en 17.4606 pesos por dólar. Esta cifra representa una estabilidad casi total frente a las 17.4630 unidades registradas en el precio de referencia al cierre del lunes.

Los mercados operan con movimientos laterales debido a dos grandes focos de atención para los inversionistas:

1. El inicio de la revisión del T-MEC

El factor de mayor peso para la economía nacional es el inicio formal de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previsto para este miércoles.

Las negociaciones sobre este pacto comercial inyectan cierta incertidumbre a los activos mexicanos. Esto se debe a la vital importancia que tiene el comercio con Estados Unidos para México en áreas estratégicas como:

Flujos de inversión extranjera directa.

Desarrollo de la industria manufacturera.

Expectativas de crecimiento económico a corto y mediano plazo.

2. Tensiones geopolíticas y alto al fuego

A nivel internacional, los mercados globales mantienen la mirada puesta en la ciudad de Doha. Los inversionistas están a la expectativa de posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán, en medio de un alto al fuego provisional tras cuatro intensos meses de conflicto en Medio Oriente. Esta situación global fomenta la aversión al riesgo y mantiene a raya los movimientos agresivos en monedas de mercados emergentes como el peso.

El peso mexicano se encuentra en una etapa de "esperar y ver", buscando señales claras tanto en la política comercial de Norteamérica como en la estabilidad geopolítica global antes de definir su próxima tendencia frente al dólar.

Dólar hoy a peso mexicano del 30 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 30 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.61 pesos a la compra y 17.74 pesos a la venta.

- 16.61 pesos a la compra y 17.74 pesos a la venta. Banamex - 16.93 pesos a la compra y 17.91 pesos a la venta.

- 16.93 pesos a la compra y 17.91 pesos a la venta. Banorte - 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta. Scotiabank - 16.90 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 30 de junio de 2026 • 09:42 hrs BBVA México Compra $16.61 Venta $17.74 Banamex Compra $16.93 Venta $17.91 Banorte Compra $16.30 Venta $17.80 Banco Afirme Compra $16.50 Venta $18.10 Scotiabank Compra $16.90 Venta $18.00

*Tipo de cambio a las 09:42 horas

Con información de Reuters