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¡Peso opera estable! Precio del dólar hoy 30 de junio de 2026

El tipo de cambio muestra cautela ante las próximas negociaciones comerciales en Norteamérica y el panorama geopolítico en Medio Oriente.

Por: Jimena Campuzano

Moneda de un peso mexicano junto a dólares estadounidenses y gráficos financieros que representan la estabilidad del tipo de cambio y la expectativa por la revisión del T-MEC.
El peso mexicano operó con pocos cambios frente al dólar, mientras los inversionistas esperan el inicio de la revisión del T-MEC y monitorean el entorno geopolítico internacional.Generada por IA

El peso mexicano inició la jornada del martes con pocos cambios, reflejando un ambiente de cautela entre los inversionistas. La estabilidad de la moneda nacional responde a una combinación de factores geopolíticos internacionales y a la expectativa de decisiones económicas clave en Norteamérica.

¿En cuánto cotiza el dólar hoy?

Actualmente, la moneda mexicana se cotiza en 17.4606 pesos por dólar. Esta cifra representa una estabilidad casi total frente a las 17.4630 unidades registradas en el precio de referencia al cierre del lunes.

Los mercados operan con movimientos laterales debido a dos grandes focos de atención para los inversionistas:

1. El inicio de la revisión del T-MEC

El factor de mayor peso para la economía nacional es el inicio formal de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), previsto para este miércoles.

Las negociaciones sobre este pacto comercial inyectan cierta incertidumbre a los activos mexicanos. Esto se debe a la vital importancia que tiene el comercio con Estados Unidos para México en áreas estratégicas como:

  • Flujos de inversión extranjera directa.
  • Desarrollo de la industria manufacturera.
  • Expectativas de crecimiento económico a corto y mediano plazo.

2. Tensiones geopolíticas y alto al fuego

A nivel internacional, los mercados globales mantienen la mirada puesta en la ciudad de Doha. Los inversionistas están a la expectativa de posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán, en medio de un alto al fuego provisional tras cuatro intensos meses de conflicto en Medio Oriente. Esta situación global fomenta la aversión al riesgo y mantiene a raya los movimientos agresivos en monedas de mercados emergentes como el peso.

El peso mexicano se encuentra en una etapa de "esperar y ver", buscando señales claras tanto en la política comercial de Norteamérica como en la estabilidad geopolítica global antes de definir su próxima tendencia frente al dólar.

Dólar hoy a peso mexicano del 30 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 30 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

  • BBVA México - 16.61 pesos a la compra y 17.74 pesos a la venta.
  • Banamex - 16.93 pesos a la compra y 17.91 pesos a la venta.
  • Banorte - 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.
  • Banco Afirme - 16.50 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.
  • Scotiabank - 16.90 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.
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Actualizado: 30 de junio de 2026 • 09:42 hrs

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*Tipo de cambio a las 09:42 horas

Con información de Reuters

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