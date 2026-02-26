¿Por qué está tan caro el jitomate en México? Esto pasó

El precio del jitomate en México ha aumentado de forma visible en las últimas semanas. Peor, ¿cuál es la razón detrás de esto?

Y es que, de acuerdo con comerciantes de la Central de Abasto y productores entrevistados en un reel publicado por la cuenta tio_central, el incremento comenzó hace aproximadamente 15 a 20 días y responde a una combinación de menor oferta en Sinaloa, afectaciones climáticas y recientes bloqueos carreteros en México que frenaron la llegada de tráileres cargados con producto.

Hoy se pueden encontrar cajas de hasta 14 kilos en alrededor de 550 pesos, una cifra que impacta directamente al consumidor final. Pero ¿qué está ocurriendo exactamente en la cadena de suministro?

¿Qué pasó con la producción en Sinaloa?

Cuando se habla de jitomate en México, Sinaloa es una referencia obligada. El estado es uno de los mayores productores del país y uno de los jugadores más fuertes a nivel internacional en exportación.

Según lo explicado por Alan González, de la empresa Gerrefresh, en entrevista difundida por tio_central, la producción se redujo en las últimas semanas. Esto ocurre después de dos años de sobreproducción.

Durante los últimos ciclos agrícolas hubo tanto jitomate en el mercado que los precios bajaron. Cuando eso sucede, muchos productores pierden dinero o apenas cubren costos. Como reacción, algunos optan por sembrar menos en el siguiente ciclo para evitar excedentes que terminen desperdiciándose o vendiéndose a precios muy bajos.

Esa reducción de superficie sembrada —que “es lo que se escucha” en el sector, según el testimonio— coincide ahora con una oferta menor en los centros de distribución. Cuando hay menos producto disponible y la demanda se mantiene, el precio tiende a subir.

¿Cómo afectó el clima al jitomate?

A la posible reducción de siembra se sumó otro factor: el clima.

Heladas, lluvias intensas y variaciones bruscas de temperatura impactaron cultivos. El jitomate es un producto sensible. Aunque se cultiva en campo abierto y en invernadero, las condiciones extremas pueden afectar tanto la cantidad como la calidad.

Las heladas afectan la producción de jitomate porque dañan la planta y retrasan el crecimiento. Las lluvias excesivas, por su parte, pueden generar enfermedades o deterioro en el fruto. Cuando el producto “viene mal”, como mencionan los comerciantes, parte de la cosecha no cumple estándares de comercialización o simplemente no rinde lo esperado.

Y con esto hay menos cajas disponibles para enviar a centrales de abasto en el resto del país.

¿Cuánto cuesta hoy la caja de jitomate?

En campo, los costos ya superan los 450 pesos por caja. Cada caja contiene entre 12 y 13 kilos. A eso se suma el transporte.

Traer mercancía desde Sinaloa implica un flete que puede oscilar entre 45 mil y 50 mil pesos por viaje, lo que representa entre 20 y 25 pesos adicionales por caja.

En total, se han observado precios de hasta 550 pesos por caja de 14 kilos en algunos puntos mayoristas.

Por su parte, el kilo de jitomate lo encuentras en 12 y 30 pesos, dependiendo del lugar donde los consumidores lo adquieran.

Cuando el costo de la caja de jitomate sube en origen, el efecto se traslada a lo largo de la cadena: mayoristas, mercados locales y supermercados ajustan sus precios para cubrir gastos. Así es como el consumidor final termina pagando más por kilo.

¿Qué papel jugaron los bloqueos carreteros?

En los últimos días se registraron bloqueos carreteros en México, lo que afectó directamente la distribución de alimentos frescos.

El jitomate no puede quedarse días detenido en carretera sin afectar su calidad. Cuando los camiones deben parar, los costos se incrementan por varias razones:

Retrasos en entregas.

Mayor gasto en combustible y logística.

Riesgo de merma o deterioro.

Menor volumen disponible en centrales de abasto.

Según lo reportado en la Central, a diferencia de semanas anteriores, el espacio no estaba lleno de tráileres cargados de jitomate. La menor presencia de camiones generó sensación de escasez inmediata y presión en los precios.

En productos perecederos, el mercado es muy sensible. Si hoy llegan menos camiones, el precio sube hoy. No hay margen amplio de almacenamiento como ocurre con granos o alimentos procesados.

¿Seguirá subiendo el precio del jitomate en 2026?

En palabras de los comerciantes, el precio “es al día”. Si los camiones que quedaron detenidos por bloqueos llegan todos juntos en las próximas horas o días, podría haber una saturación momentánea de producto que presione los precios a la baja.

Pero si la producción en Sinaloa continúa limitada y persisten problemas logísticos o climáticos, los precios podrían mantenerse elevados.

El mercado del jitomate funciona bajo una lógica de oferta y demanda muy dinámica. A diferencia de productos con contratos a largo plazo, en las centrales de abasto los ajustes son casi inmediatos.

¿Por qué el jitomate impacta tanto al consumidor?

El jitomate no es un producto cualquiera. Es base de la alimentación mexicana. Se utiliza en salsas, guisos, ensaladas y una amplia variedad de platillos cotidianos.

Cuando el precio del jitomate sube, el impacto es visible en fondas, restaurantes y hogares. No es un ingrediente opcional; es esencial en la cocina nacional.

Además, al ser un producto fresco, no existe un sustituto perfecto en sabor y textura. Eso mantiene la demanda relativamente estable, incluso cuando el precio aumenta.