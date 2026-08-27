¡Peso cae previo a discurso de presidente de la Fed! Precio del dólar hoy 27 de agosto de 2026

El peso mexicano se deprecia la mañana de este jueves, en un escenario de cautela internacional. Los mercados financieros globales reducen su apetito por el riesgo a la espera de definiciones clave en la política monetaria estadunidense.

La divisa local se ubica en 16.9738 unidades por dólar, lo que representa una pérdida del 0.13% en comparación con el precio de referencia registrado el día miércoles.

¿Por qué se deprecia el peso mexicano hoy?

El comportamiento de la moneda mexicana responde principalmente al fortalecimiento generalizado del dólar estadunidense en el mercado internacional. Esta recuperación del billete verde ocurre tras la divulgación de indicadores económicos recientes que muestran presiones inflacionarias persistentes en Estados Unidos.

Estos datos han reforzado la perspectiva entre los analistas de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá una postura monetaria restrictiva (tasas altas) durante lo que resta del año, lo que atrae flujos de capital hacia el dólar.

La mirada del mercado fija en Jackson Hole

El foco de atención de la jornada y de los próximos días se concentra en el simposio anual de Jackson Hole, Wyoming.

El evento clave: Las declaraciones de los funcionarios de la Fed, incluyendo a Kevin Warsh, serán analizadas al detalle por los operadores.

Lo que busca el mercado: Pistas claras sobre la trayectoria futura de las tasas de interés y la velocidad con la que la Fed podría comenzar a flexibilizar o mantener su política monetaria.

Cualquier señal sobre un tono más firme (hawkish) por parte de la Fed podría prolongar la presión sobre el peso mexicano, mientras que comentarios más moderados (dovish) darían un respiro a la divisa local.

Dólar hoy a peso mexicano del 27 de agosto de 2026

El precio del dólar hoy 27 de agosto de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.11 pesos a la compra y 17.24 pesos a la venta.

- 16.11 pesos a la compra y 17.24 pesos a la venta. Banamex - 16.39 pesos a la compra y 17.41 pesos a la venta.

- 16.39 pesos a la compra y 17.41 pesos a la venta. Banorte - 15.80 pesos a la compra y 17.30 pesos a la venta.

- 15.80 pesos a la compra y 17.30 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.00 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.00 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Scotiabank - 16.30 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:20 horas

Con información de Reuters