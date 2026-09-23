¡Peso se debilita a niveles no vistos desde julio! Precio del dólar hoy 23 de septiembre de 2026
El peso mexicano registró una caída del 1.2% y rompió marginalmente la resistencia técnica de las 17.50 unidades; este es el tipo de cambio en bancos.
El peso mexicano registra una fuerte presión a la baja, ubicándose en niveles no vistos desde finales de julio. La moneda mexicana se negociaba en 17.4836 unidades por dólar, lo que representa una depreciación del 1.2%, impulsada por un fortalecimiento global de la divisa estadunidense, que alcanzó su nivel más alto en dos meses.
Durante la jornada, el tipo de cambio llegó a romper marginalmente el umbral de los 17.50 pesos, una barrera que los analistas financieros identifican como un techo técnico crucial para las operaciones de corto plazo.
La caída de la divisa mexicana responde a una combinación de factores monetarios y geopolíticos internacionales que han generado cautela entre los inversionistas:
Geopolítica y precios del petróleo: En el ámbito internacional, los precios del petróleo han retomado su tendencia alcista. Al mismo tiempo, los mercados reaccionan a las expectativas de un fin al conflicto en Medio Oriente y se preparan para la reunión del jueves entre el presidente estadunidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.
Tras superar brevemente los 17.50 unidades por dólar, el peso mexicano logró recuperar parte del terreno perdido, volviendo a ubicarse por debajo de esa marca. Sin embargo, la presión continúa siendo evidente.
Humberto Calzada, economista jefe de Rankia Latinoamérica, destacó la importancia técnica de este nivel:
"El nivel de 17.50 pesos por dólar es una resistencia importante. Hoy el principal soporte proviene de una Reserva Federal restrictiva y de la cautela previa a la decisión de Banco de México".
Si las señales de la Fed continúan siendo agresivas y Banxico mantiene su inacción, el peso podría enfrentar dificultades para mantenerse por debajo de esta resistencia técnica en las próximas sesiones.
La mirada de los inversores puesta en Banxico
Toda la atención de los mercados financieros se centra en el Banco de México (Banxico) y su anuncio de política monetaria programado para este jueves.
El consenso de los analistas anticipa que la institución mantendrá sin cambios su tasa clave de referencia por un tiempo prolongado. Si Banxico confirma esta pausa, el diferencial de tasas frente a un Estados Unidos más restrictivo continuará acortándose, lo que podría restar aún más atractivo al peso mexicano en el corto plazo.
Dólar hoy a peso mexicano del 23 de septiembre de 2026
El precio del dólar hoy 23 de septiembre de 2026 en bancos de México* arranca en:
- BBVA México - 16.64 pesos a la compra y 17.77 pesos a la venta.
- Banamex - 16.97 pesos a la compra y 17.93 pesos a la venta.
- Banorte - 16.25 pesos a la compra y 17.75 pesos a la venta.
- Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.
- Scotiabank - 16.90 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.
*Tipo de cambio a las 10:10 horas
Con información de Reuters