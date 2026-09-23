¡Peso se debilita a niveles no vistos desde julio! Precio del dólar hoy 23 de septiembre de 2026

El peso mexicano registra una fuerte presión a la baja, ubicándose en niveles no vistos desde finales de julio. La moneda mexicana se negociaba en 17.4836 unidades por dólar, lo que representa una depreciación del 1.2%, impulsada por un fortalecimiento global de la divisa estadunidense, que alcanzó su nivel más alto en dos meses.

Durante la jornada, el tipo de cambio llegó a romper marginalmente el umbral de los 17.50 pesos, una barrera que los analistas financieros identifican como un techo técnico crucial para las operaciones de corto plazo.

La caída de la divisa mexicana responde a una combinación de factores monetarios y geopolíticos internacionales que han generado cautela entre los inversionistas:

La postura restrictiva de la Reserva Federal (Fed): Diversas autoridades de la Fed, incluyendo al gobernador Michael Barr, advirtieron que la inflación en Estados Unidos no está bajando al ritmo esperado. Esto abre la puerta a nuevas alzas en las tasas de interés , fortaleciendo al dólar a nivel global.

La decisión en puerta de Banxico y el "Carry Trade": Los mercados esperan que el Banco de México (Banxico) prolongue la pausa en su tasa de referencia este jueves. De confirmarse, el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos se reduciría, restando atractivo a las operaciones de carry trade , las cuales históricamente han atraído flujos de inversión hacia activos mexicanos.

Geopolítica y precios del petróleo: En el ámbito internacional, los precios del petróleo han retomado su tendencia alcista. Al mismo tiempo, los mercados reaccionan a las expectativas de un fin al conflicto en Medio Oriente y se preparan para la reunión del jueves entre el presidente estadunidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

Tras superar brevemente los 17.50 unidades por dólar, el peso mexicano logró recuperar parte del terreno perdido, volviendo a ubicarse por debajo de esa marca. Sin embargo, la presión continúa siendo evidente.

Humberto Calzada, economista jefe de Rankia Latinoamérica, destacó la importancia técnica de este nivel:

"El nivel de 17.50 pesos por dólar es una resistencia importante. Hoy el principal soporte proviene de una Reserva Federal restrictiva y de la cautela previa a la decisión de Banco de México".

Si las señales de la Fed continúan siendo agresivas y Banxico mantiene su inacción, el peso podría enfrentar dificultades para mantenerse por debajo de esta resistencia técnica en las próximas sesiones.

La mirada de los inversores puesta en Banxico

Toda la atención de los mercados financieros se centra en el Banco de México (Banxico) y su anuncio de política monetaria programado para este jueves.

El consenso de los analistas anticipa que la institución mantendrá sin cambios su tasa clave de referencia por un tiempo prolongado. Si Banxico confirma esta pausa, el diferencial de tasas frente a un Estados Unidos más restrictivo continuará acortándose, lo que podría restar aún más atractivo al peso mexicano en el corto plazo.

Dólar hoy a peso mexicano del 23 de septiembre de 2026

El precio del dólar hoy 23 de septiembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.64 pesos a la compra y 17.77 pesos a la venta.

- 16.64 pesos a la compra y 17.77 pesos a la venta. Banamex - 16.97 pesos a la compra y 17.93 pesos a la venta.

- 16.97 pesos a la compra y 17.93 pesos a la venta. Banorte - 16.25 pesos a la compra y 17.75 pesos a la venta.

- 16.25 pesos a la compra y 17.75 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta. Scotiabank - 16.90 pesos a la compra y 18.10 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 23 de septiembre de 2026 • 10:10 hrs BBVA México Compra $16.64 Venta $17.77 Banamex Compra $16.97 Venta $17.93 Banorte Compra $16.25 Venta $17.75 Banco Afirme Compra $16.40 Venta $18.00 Scotiabank Compra $16.90 Venta $18.10

*Tipo de cambio a las 10:10 horas

Con información de Reuters