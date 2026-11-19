El peso mexicano aceleró su caída este jueves al registrar una depreciación sostenida frente al dólar estadunidense. La moneda local se cotizó en 19.04 unidades por dólar, acumulando un declive del 1.09% respecto al precio de referencia de la jornada anterior.

Esta caída se suma al hundimiento de más del 2% registrado el miércoles, marcando el mayor retroceso diario para la divisa nacional desde abril de 2025. Los mercados reaccionan con cautela ante movimientos clave en la política monetaria binacional.

El impacto de la Reserva Federal en el tipo de cambio

El principal catalizador de esta depreciación del peso mexicano es la creciente preocupación por una postura más restrictiva por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Los inversionistas anticipan que la Fed elevará las tasas de interés en su próxima reunión de diciembre. Aunque el consenso financiero prevé un alza de 25 puntos básicos, durante la última semana han aumentado los temores de un incremento más agresivo de hasta medio punto porcentual.

Banxico y la erosión del carry trade

A nivel local, la atención del mercado estuvo centrada en las actas de la reciente reunión del Banco de México (Banxico). A principios de noviembre, la Junta de Gobierno redujo sorpresivamente su tasa clave en un cuarto de punto porcentual.

Este movimiento genera consecuencias directas en la dinámica de inversión extranjera:

Pérdida de atractivo inversor: La reducción de la tasa local erosiona las operaciones de carry trade , una estrategia que por años fortaleció al peso atrayendo capital foráneo.

Reducción del diferencial: Al recortar tasas mientras la Fed planea subirlas, el diferencial de rendimiento entre México y Estados Unidos se vuelve menos rentable para los inversionistas.

Presión al alza: La salida de estos flujos de inversión ejerce una presión inmediata sobre el valor de la moneda nacional.

Dólar hoy a peso mexicano del 19 de noviembre de 2026

El precio del dólar hoy 19 de noviembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 18.12 pesos a la compra y 19.26 pesos a la venta.

- 18.12 pesos a la compra y 19.26 pesos a la venta. Banamex - 18.35 pesos a la compra y 19.44 pesos a la venta.

- 18.35 pesos a la compra y 19.44 pesos a la venta. Banorte - 17.75 pesos a la compra y 19.25 pesos a la venta.

- 17.75 pesos a la compra y 19.25 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.90 pesos a la compra y 19.40 pesos a la venta.

- 17.90 pesos a la compra y 19.40 pesos a la venta. Scotiabank - 17.90 pesos a la compra y 19.10 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 09:08 horas

Con información de Reuters