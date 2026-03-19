¡Peso cae ante renovados temores por guerra en Irán! Precio del dólar hoy 19 de marzo de 2026

El peso mexicano extiende sus pérdidas tras retroceder en la jornada de este jueves por renovadas preocupaciones globales por un repunte de la inflación ante una escalada del conflicto en Medio Oriente que amenazaba con dañar más la infraestructura energética estratégica de la región, con lo que el precio del dólar hoy 19 de marzo de 2026 cotiza en $17.87 unidades; conoce aquí el tipo de cambio en bancos de México.

La divisa mexicana registra una depreciación del 0.10%, a medida que los precios del crudo se disparaban ante un recrudecimiento de los ataques militares contra instalaciones petroleras, como parte de la guerra.

"En un entorno en el que se combinan la incertidumbre geopolítica y de conducción de política monetaria, es importante no tomar decisiones impulsivas", destacó Grupo Financiero Actinver en un reporte para sus clientes.

En medio del nerviosismo, los principales bancos centrales a nivel global, coincidieron en que estaban preparados para hacer frente a cualquier impacto en los precios al consumidor con una política monetaria más restrictiva.

La Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Canadá optaron el miércoles para mantener las tasas de interés sin cambios, al igual que hicieron el Banco de Japón , el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo y los bancos centrales de Suiza y Suecia el jueves.

Sin embargo, dejaron claro que están en alerta, preocupados por que el aumento de los precios de la energía pueda desencadenar una ola de inflación en el conjunto de la economía.

Por lo pronto, por la mañana se dio a conocer que el número de estadunidenses que pidieron nuevos apoyos por desempleo disminuyó inesperadamente la semana pasada, lo que apuntaba a condiciones estables del mercado laboral ya un repunte del crecimiento del empleo en marzo.

Dólar hoy a peso mexicano del 19 de marzo de 2026

El precio del dólar hoy 19 de marzo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.94 pesos a la compra y 18.08 pesos a la venta.

- 16.94 pesos a la compra y 18.08 pesos a la venta. Banamex - 17.26 pesos a la compra y 18.26 pesos a la venta.

- 17.26 pesos a la compra y 18.26 pesos a la venta. Banorte - 16.60 pesos a la compra y 18.15 pesos a la venta.

- 16.60 pesos a la compra y 18.15 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.90 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta.

- 16.90 pesos a la compra y 18.40 pesos a la venta. Scotiabank - 15.70 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 11:31 horas

Con información de Reuters

vjcm