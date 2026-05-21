¡Peso cae tras datos de desempleo de EU! Precio del dólar hoy 21 de mayo de 2026

El peso mexicano registró una depreciación este jueves, presionado por un fortalecimiento global del dólar y un entorno de incertidumbre internacional. Los inversionistas se mantienen alerta ante nuevos datos económicos en Estados Unidos y las crecientes tensiones en Medio Oriente.

La moneda mexicana cotizaba en 17.36 unidades por dólar, lo que representa una pérdida del 0.34% frente al precio de referencia del miércoles.

¿Por qué pierde el peso hoy?

Uno de los principales motores del avance del dólar y el retroceso del peso mexicano son las cifras del empleo en la economía estadunidense. Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo registraron una baja de 3 mil peticiones, situándose en una cifra desestacionalizada de 209 mil durante la semana que finalizó el 16 de mayo. Este número sorprendió al mercado, ya que los economistas encuestados esperaban que las peticiones se ubicaran en 210 mil, lo que demuestra una mayor resiliencia en el mercado laboral de Estados Unidos y fortalece a su divisa.

El tipo de cambio también reflejó la cautela de los mercados ante el panorama internacional. La falta de acuerdos en Medio Oriente ha generado nerviosismo entre los inversionistas, quienes buscan refugio en monedas más seguras como el dólar.

En el ámbito local, la atención de los mercados está fuertemente centrada en la próxima publicación de la minuta de política monetaria del Banco de México (Banxico).

En su reunión más reciente, el banco central tomó la decisión de:

Reducir su tasa de interés clave en 25 puntos base, dejándola en un 6.5% .

. Ofrecer señales que sugieren el fin de su largo ciclo de flexibilización monetaria.

Los inversionistas analizarán con lupa el documento para prever los próximos movimientos financieros del país.

Finalmente, el mercado continúa digiriendo las recientes decisiones de las agencias calificadoras, las cuales han metido presión adicional a la economía nacional:

Moody's Ratings: Rebajó la calificación soberana de México de "Baa2" a "Baa3" .

Rebajó la calificación soberana de México de "Baa2" a . S&P Global Ratings: La semana pasada, redujo la perspectiva de la nota crediticia del país a "negativa" (anteriormente en "estable").

Dólar hoy a peso mexicano del 21 de mayo de 2026

El precio del dólar hoy 21 de mayo de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.50 pesos a la compra y 17.63 pesos a la venta.

- 16.50 pesos a la compra y 17.63 pesos a la venta. Banamex - 16.79 pesos a la compra y 17.78 pesos a la venta.

- 16.79 pesos a la compra y 17.78 pesos a la venta. Banorte - 16.10 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 16.10 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 08:42 horas

Con información de Reuters

vjcm