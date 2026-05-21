El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, aseguró que uno de los sectores estratégicos para atraer nuevas inversiones es el energético, determinante para el crecimiento industrial y manufacturero del país.

“La gran oportunidad es la inversión en energía y es la prioridad porque la energía es la punta de lanza. Si no tenemos suficiente energía no vendrán inversiones en otros sectores”, explicó durante el podcast Norte Económico, del grupo financiero Banorte.

Recordó que el Plan México contempla inversiones por 5.6 billones de pesos hacia 2030 en sectores como energía, carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales y escuelas, además de mecanismos orientados a agilizar trámites y facilitar inversiones mediante digitalización y simplificación regulatoria.

Mientras que el Plan Nacional de Inversión en Infraestructura representan una visión de largo plazo para detonar crecimiento económico, facilitar inversiones y posicionar al país como un actor estratégico dentro de la reorganización económica global.

Además, dijo que industrias como semiconductores, dispositivos médicos, farmacéutica y autopartes tienen potencial para expandirse en México gracias al proceso de complementariedad económica entre México, Estados Unidos y Canadá, así como al fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro.

“Hoy ya es posible que haya inversión privada para generación de energía, hay también un esquema de inversión mixta en generación de energía y esto abre oportunidades en otros sectores, desde luego el tecnológico, semiconductores es una gran oportunidad”, mencionó.

IP apuesta por atraer nuevas inversiones en energía Canva

Mejor destino para invertir

El líder del CCE aseguró que inversionistas extranjeros siguen identificando a México como el mejor destino para invertir en América Latina por factores que fortalecen su competitividad global: talento, comunicaciones, infraestructura, cultura empresarial y cercanía con Estados Unidos.

“Empresas provenientes de Alemania y países nórdicos han mostrado un creciente interés por establecer operaciones en México para aprovechar el acceso al mercado norteamericano y la integración regional”, dijo Medina Mora.

Abundó que ese atractivo de que México es el pie para poder entrar a Norteamérica se tiene que poder capitalizar con inversiones e infraestructura energética.

Sobre la revisión del T-MEC, el líder empresarial consideró que, pese a la incertidumbre generada por el entorno político y comercial en Estados Unidos, el tratado continúa siendo un pilar clave para la competitividad regional y la integración económica de Norteamérica.