El peso mexicano mantiene su racha positiva y avanza por tercera jornada consecutiva. Actualmente, los inversores tienen la mirada puesta en las próximas intervenciones de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed).

Estas declaraciones podrían ofrecer pistas cruciales sobre el futuro de las tasas de interés y el rumbo de la economía estadounidense.

¿A cuánto cotiza el peso mexicano hoy?

Durante la jornada del martes, la moneda mexicana se negociaba en 18.4883 unidades por dólar, lo que representa una ganancia del 0.13% para la divisa mexicana.

Este avance se da a medida que el dólar estadunidense cede impulso en los mercados internacionales. El principal motivo es que se han reducido las apuestas por un alza de 50 puntos básicos para la próxima reunión de la Fed, programada para el 8 y 9 de diciembre.

El impacto de la Reserva Federal en el tipo de cambio

A pesar del escenario favorable para el peso, el mercado financiero permanece en estado de alerta ante las intervenciones de la autoridad monetaria.

Para entender hacia dónde se dirige el tipo de cambio, es vital prestar atención a las posturas de los siguientes funcionarios:

Alberto Musalem (Presidente de la Fed de Saint Louis): Señaló recientemente que el banco central podría necesitar varias alzas de tasas para controlar la inflación actuando a la brevedad.

Christopher Waller (Gobernador de la Fed): Sus comentarios previstos para hoy son altamente anticipados por los inversores.

Beth Hammack y John Williams (Presidentes regionales): Sus intervenciones en las próximas horas ayudarán a dibujar el panorama económico de cierre de año.

Las declaraciones de estos líderes financieros son determinantes. Cualquier postura agresiva o conservadora ayudará a recalibrar las expectativas sobre la próxima decisión de política monetaria, impactando directamente la cotización del dólar en México.

Dólar hoy a peso mexicano del 17 de noviembre de 2026

El precio del dólar hoy 17 de noviembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.63 pesos a la compra y 18.76 pesos a la venta.

- 17.63 pesos a la compra y 18.76 pesos a la venta. Banamex - 17.91 pesos a la compra y 19.02 pesos a la venta.

- 17.91 pesos a la compra y 19.02 pesos a la venta. Banorte - 17.30 pesos a la compra y 18.85 pesos a la venta.

- 17.30 pesos a la compra y 18.85 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.50 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta.

- 17.50 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta. Scotiabank - 17.90 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 17 de noviembre de 2026 • 10:23 hrs BBVA México Compra $17.63 Venta $18.76 Banamex Compra $17.91 Venta $19.02 Banorte Compra $17.30 Venta $18.85 Banco Afirme Compra $17.50 Venta $19.00 Scotiabank Compra $17.90 Venta $19.20

*Tipo de cambio a las 10:23 horas

Con información de Reuters