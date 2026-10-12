Nobel de Economía 2026: ¿Por qué ganaron Robert Hall y Michael Woodford este galardón?

El Premio Nobel de Economía 2026, se lo llevaron los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford "por el desarrollo de los fundamentos microeconómicos y la estabilización macroeconómica", según anunció la Real Academia Sueca de Ciencias.

En un comunicado, el organismo destacó que ambos investigadores crearon esquemas macroeconómicos novedosos que optimizaron "de manera sustancial" la efectividad de las políticas públicas destinadas a estabilizar los ciclos económicos.

"En lugar de estructurar las herramientas analíticas a partir de correlaciones estadísticas entre grandes agregados como la inflación, la producción o el consumo, optaron por fundamentarlas en el comportamiento microeconómico. Este enfoque analiza cómo las decisiones individuales de hogares y empresas terminan condicionando la economía en su conjunto", precisó la institución.

Partiendo de estos marcos teóricos, el fallo resalta que "la aplicación oportuna de medidas fiscales y monetarias permite amortiguar las fluctuaciones extremas de los ciclos económicos".

La Academia explicó que cuando las autoridades gubernamentales y los bancos centrales comunican con claridad sus hojas de ruta, logran moldear las expectativas de los agentes económicos y encauzar el rumbo de los mercados.

Las herramientas metodológicas desarrolladas por los galardonados han demostrado una "enorme utilidad", para gestionar diversos episodios de crisis a escala global, añade el informe.

"Las aportaciones de los premiados nos han dotado de un sólido respaldo teórico para los modelos analíticos que emplean hoy los bancos centrales y los ministerios de finanzas en todo el mundo. Gracias a sus contribuciones, contamos con mejores herramientas para amortiguar impactos severos, tales como los choques energéticos o los giros imprevistos en las pautas de consumo", afirmó John Hassler, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas.

Robert E. Hall, nació en 1943 en Palo Alto (Estados Unidos), obtuvo su doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y se desempeña como catedrático en la Universidad de Stanford.

Michael Woodford, nació en 1955 en Massachusetts, también es doctor por el MIT y ejerce como profesor en la Universidad de Columbia.

Nobel de Economía 2026: ¿Por qué ganaron Robert Hall y Michael Woodford este galardón? Reuters

Poco después de darse a conocer el premio, Woodford enfatizó que comprender el funcionamiento de la economía resulta "indispensable" para la efectividad de las políticas públicas, añadiendo que las instituciones deben explicar a la ciudadanía "las razones detrás de las decisiones que se adoptan".

Como demostración práctica de su modelo, el académico recordó la respuesta a la crisis financiera internacional de 2008, resaltando cómo la adopción de orientaciones más transparentes sobre la trayectoria de los tipos de interés en Estados Unidos ayudó a estabilizar los mercados a partir de 2009. "Si bien no resolvió el escenario por completo, representó un aporte de gran valor", señaló.

También, advirtió sobre la coyuntura actual, señalando que el conflicto en Oriente Medio ha alterado los mercados energéticos globales y recordando que este tipo de perturbaciones "generan secuelas de gran magnitud sobre la economía mundial".

¿Cómo surgió el Nobel de Economía?

El Premio de Ciencias Económicas no formaba parte del testamento original de Alfred Nobel, ya que fue instaurado en 1968 por el Riksbank (el banco central sueco) con motivo de su tricentenario.

Desde entonces es otorgado por la Real Academia Sueca de Ciencias, siguiendo los mismos estándares que el resto de los Premios Nobel creados en 1901.

La primera entrega de este premio fue en 1969, reconociendo al noruego Ragnar Frisch y al holandés Jan Tinbergen.

El premio contempla la entrega de 1.2 millones de dólares (aproximadamente 12 millones de coronas suecas), que se distribuirá en partes iguales entre ambos premiados.

Nobel de Economía 2026: ¿Por qué ganaron Robert Hall y Michael Woodford este galardón? REUTERS

Con información de Europa Press