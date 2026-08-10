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¡Peso interrumpe racha ganadora! Precio del dólar hoy 10 de agosto de 2026

El peso mexicano se depreció ligeramente, interrumpiendo cinco días consecutivos al alza; este es el tipo de cambio en bancos.

Por: Jimena Campuzano

Peso mexicano frente al dólar con billete de 100 pesos, moneda mexicana y gráficas financieras ante datos de inflación en Estados Unidos.
El peso mexicano registra una ligera depreciación frente al dólar mientras los mercados esperan nuevos datos de inflación en Estados Unidos.Generada por IA

Tras acumular cinco sesiones consecutivas de ganancias, el peso mexicano registró una ligera depreciación este lunes. Los mercados operan con cautela mientras los inversores dirigen su atención a los próximos datos de inflación en Estados Unidos, los cuales serán determinantes para las futuras decisiones de la Reserva Federal (Fed).

¿En cuánto cotiza el dólar hoy?

Al inicio de la jornada, la moneda mexicana (MXN) cotizaba en 17.1476 pesos por dólar, lo que representa una pérdida del 0.15% frente al precio de referencia del pasado viernes.

Cabe recordar que la semana anterior fue sumamente positiva para la divisa local. Impulsado por la debilidad del billete verde, el peso llegó a avanzar hasta las 17.0876 unidades, alcanzando así su mejor nivel desde febrero de este año.

El factor estadunidense: Empleo e inflación

El dólar se ha mantenido cerca de sus niveles mínimos de los últimos dos meses. ¿La razón? Los débiles datos laborales de julio en Estados Unidos, publicados el viernes pasado. Estas cifras enfriaron el mercado y redujeron significativamente las expectativas de que la Reserva Federal anuncie una nueva alza en las tasas de interés durante su reunión de septiembre.

¿Qué esperan los mercados esta semana?

La volatilidad del tipo de cambio en los próximos días dependerá directamente de dos reportes económicos clave en la agenda estadunidense:

  • Miércoles: Publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de julio.

  • Jueves: Revelación del Índice de Precios al Productor (IPP).

Ambos indicadores son el termómetro principal de la inflación. Si los datos resultan menores a lo esperado, podrían recalibrar las apuestas de los inversores, confirmando una pausa en la política monetaria de la Fed y, potencialmente, dándole un nuevo impulso al peso mexicano antes del cierre de semana.

Dólar hoy a peso mexicano del 10 de agosto de 2026

El precio del dólar hoy 10 de agosto de 2026 en bancos de México* arranca en:

  • BBVA México - 16.30 pesos a la compra y 17.44 pesos a la venta.
  • Banamex - 16.58 pesos a la compra y 17.57 pesos a la venta.
  • Banorte - 16.00 pesos a la compra y 17.55 pesos a la venta.
  • Banco Afirme - 16.20 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.
  • Scotiabank - 16.70 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.
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Actualizado: 10 de agosto de 2026 • 08:35 hrs

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*Tipo de cambio a las 08:35 horas

Con información de Reuters

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