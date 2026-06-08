¡Peso gana terreno! Precio del dólar hoy 8 de junio de 2026

El peso mexicano inició la semana con el pie derecho al registrar una apreciación frente a un retroceso global del dólar estadunidense. Esta jornada está marcada por la expectativa de los mercados ante la inminente divulgación de las cifras de inflación tanto en México como en Estados Unidos.

Actualmente, la moneda mexicana cotiza en 17.42 unidades por dólar, lo que representa una ganancia del 0.26% para el peso. En contraste, la divisa estadunidense cedió terreno tras haber alcanzado su nivel más alto en casi dos meses.

¿Por qué está bajando el dólar?

El principal catalizador detrás del retroceso del dólar fue el alivio de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Después de que Irán e Israel anunciaran la suspensión de sus ataques, el panorama financiero experimentó dos cambios clave:

Menor búsqueda de refugio: Se redujo drásticamente la demanda de activos considerados refugio seguro (como el dólar).

Se redujo drásticamente la demanda de activos considerados refugio seguro (como el dólar). Mayor apetito por el riesgo: Los inversores volvieron a mostrar interés por monedas emergentes líquidas, beneficiando directamente al peso mexicano.La atención se centra en la inflación y las tasas de interés.

A pesar del optimismo inicial, los operadores mantienen la cautela y operan con reservas a la espera de los datos económicos más importantes de la semana: el reporte de inflación.

Ambos informes serán determinantes para calibrar las expectativas sobre el futuro de las tasas de interés. Una inflación controlada podría abrir la puerta a recortes en las tasas, lo que inevitablemente dictará el rumbo del tipo de cambio en las próximas semanas.

Simulador de Tipo de Cambio: Banxico vs Fed

Simulador: Impacto de Tasas en el Tipo de Cambio Ajusta las tasas de interés hipotéticas para ver cómo reaccionaría la cotización del USD/MXN. Tasa de Interés Banxico (%) 8.0% 11.0% 14.0% ↑ Tasa = Mayor atractivo para el peso Tasa de Interés Reserva Federal (%) 3.0% 5.5% 8.0% ↑ Tasa = Mayor fortaleza del dólar Cotización Proyectada 17.42 MXN

Dólar hoy a peso mexicano del 8 de junio de 2026

El precio del dólar hoy 8 de junio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.60 pesos a la compra y 17.73 pesos a la venta.

- 16.60 pesos a la compra y 17.73 pesos a la venta. Banamex - 16.92 pesos a la compra y 17.89 pesos a la venta.

- 16.92 pesos a la compra y 17.89 pesos a la venta. Banorte - 16.25 pesos a la compra y 17.85 pesos a la venta.

- 16.25 pesos a la compra y 17.85 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.80 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 08:36horas

Con información de Reuters