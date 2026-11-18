Point Break International Realty, un corretaje inmobiliario con licencia en Florida y sede en Aventura, anunció hoy la apertura de su área para Latinoamérica, con personal ubicado en la región y dedicada a personas y familias que ven en los bienes raíces de Miami una forma de diversificar su patrimonio en otro país y de contar con una residencia para uso personal o de alquiler en el futuro. El área atiende en español y se enfoca en proyectos residenciales nuevos en Brickell.

La nueva área responde a una demanda que la MIAMI Association of REALTORS® ha medido en dos informes recientes.

• En los proyectos de construcción nueva, preconstrucción y conversión a condominio que analizó la asociación, los compradores internacionales adquirieron el 52 % de las unidades vendidas en el sur de Florida durante un período de 22 meses ( informe de noviembre de 2025 ).

• Cerca del 86 % de esos compradores internacionales eran latinoamericanos. Colombia (23 %), México (20 %) y Argentina (11 %) encabezaron la lista de países compradores.

• En Brickell, el 77 % de los compradores internacionales de construcción nueva eran latinoamericanos.

• Los compradores extranjeros adquirieron 4.400 millones de dólares en propiedades residenciales en el sur de Florida en los 12 meses terminados en julio de 2025, frente a 3.100 millones un año antes, el mayor total entre los mercados de Estados Unidos ( informe de enero de 2026 ).

• El 35 % de los compradores internacionales compró porque veía la propiedad como una inversión segura, y el 71 % pensaba usarla para vacaciones, para alquiler o para ambos fines.

La asociación vincula parte de esa actividad con la inestabilidad política en Latinoamérica y con los movimientos del tipo de cambio.

"Las familias con las que hablamos no buscan una ganancia rápida. Quieren que una parte de lo que han construido esté en otro país, en una vivienda que puedan usar o alquilar", dijo Martin Berger, asesor inmobiliario de Point Break International Realty. "Lo que les falta es alguien en su propia región y en su idioma que les explique cómo funciona una compra en Florida antes de hablar con un equipo de ventas. Eso es lo que hace nuestra área para Latinoamérica".

El área sigue los nuevos desarrollos de Brickell desde su anuncio y preselecciona los que se ajustan al presupuesto, los plazos y los objetivos de cada comprador. Cuando el comprador está listo, el área informa con anticipación al equipo de ventas del proyecto y lo presenta personalmente, para que la primera reunión empiece con las residencias que vino a ver. El comprador puede comenzar sin viajar a Estados Unidos.

El área cubre proyectos residenciales nuevos en Brickell, entre ellos Mercedes-Benz Places, Cipriani Residences Miami y 888 Brickell by Dolce & Gabbana. Explica cómo funciona una compra en preconstrucción en Florida y en qué se diferencian los proyectos en sus calendarios de depósitos, fechas de entrega estimadas, cuotas de mantenimiento estimadas y restricciones de uso. Después, Point Break International Realty conecta a cada comprador con el equipo de ventas del proyecto que elija. La comisión del corretaje la paga el desarrollador, por lo que la orientación del área no tiene costo para el comprador.

Más información en pointbreakintl.com .

Sobre Point Break International Realty

Point Break International Realty es un corretaje inmobiliario con sede en Aventura, Florida, enfocado en compradores de Latinoamérica interesados en nuevos proyectos residenciales en Brickell, Miami. El equipo se especializa en el mercado de Miami. Ofrece información en español. No es el desarrollador ni actúa en su nombre. Conecta a cada comprador con el equipo de ventas del proyecto, que confirma precio y disponibilidad. La comisión del corretaje la paga el desarrollador, por lo que su orientación no tiene costo para el comprador.