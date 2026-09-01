Planet Fitness México y PrepaTEC suman esfuerzos para fortalecer espacios de bienestar

Planet Fitness® México y el Tecnológico de Monterrey inician una colaboración enfocada en fortalecer espacios destinados a la actividad física y el bienestar, a través de la donación de 28 equipos de entrenamiento que serán distribuidos en distintas instalaciones vinculadas con la institución.

La aportación permitirá ampliar las herramientas disponibles para promover la actividad física entre estudiantes y comunidades beneficiadas del Tecnológico de Monterrey, sumándose a los esfuerzos de la institución por impulsar el bienestar y el desarrollo integral de las personas.

Del total de equipos donados por Planet Fitness® México, 12 serán destinados a PrepaTec Valle Alto y 16 a PrepaTec Garza Lagüera, permitiendo que esta colaboración alcance espacios y comunidades con características y necesidades distintas.

Para el Tecnológico de Monterrey, el bienestar forma parte de una visión integral del desarrollo de su comunidad. Contar con infraestructura y herramientas que faciliten la actividad física contribuye a generar entornos en los que las personas puedan incorporar el movimiento y los hábitos saludables como parte de su vida cotidiana.

En este contexto, la aportación de Planet Fitness® México se suma a los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer las condiciones que favorecen el bienestar físico y el desarrollo integral, dentro de espacios vinculados con la comunidad universitaria como en iniciativas de alcance social.

La distribución del equipamiento busca generar un impacto en diferentes entornos. En PrepaTec Valle Alto y PrepaTec Eugenio Garza Lagüera, los nuevos equipos fortalecerán espacios destinados a la actividad física.

Más allá del número de equipos entregados, la relevancia de esta colaboración está en las posibilidades que estos espacios pueden generar para sus alumnos y colaboradores. Facilitar el acceso a herramientas para realizar actividad física contribuye a crear condiciones que favorezcan hábitos saludables y una cultura de bienestar dentro de las comunidades.

La iniciativa también pone de manifiesto la importancia de sumar capacidades entre instituciones educativas, empresas y organizaciones para desarrollar proyectos con un beneficio tangible para las personas.

"Estoy seguro de que vamos a seguir colaborando, para que ustedes puedan ver el beneficio que trae todo esto… de todo lo que se genera con lo que ustedes nos pudieron traer con este gran apoyo", señaló Julio Castañeda, director de Prepa TEC Eugenio Garza Lagüera.

Para Planet Fitness® México, esta colaboración representa una oportunidad de contribuir al bienestar de distintas comunidades y acercar recursos para que más personas puedan incorporar la actividad física a su vida cotidiana.

"Muchas gracias a los estudiantes que nos reciben, lo que buscamos con esto es que el espacio sea inclusivo y con accesibilidad al beneficiar a casi 2,000 personas, para nosotros realizar esta donación es el reflejo del trabajo en conjunto con Prepa Tec, en específico en la sede Garza Lagüera… ojalá el próximo año sea en muchos planteles más", señaló David Raya, CEO de Planet Fitness® México.

La entrega de los 28 equipos de entrenamiento establece una base para continuar identificando oportunidades en las que ambas organizaciones puedan sumar esfuerzos alrededor de la actividad física, el bienestar y el desarrollo de las comunidades.