Herbalife anuncia transición planeada en la dirección general

Tras esta transición, Gratziani continuará apoyando a Herbalife como consultor enfocado en estrategia y desarrollo de negocio. Asimismo, volverá a centrar su atención en su distribuidora independiente, integrada por cerca de 700,000 distribuidores y miembros preferentes. El Consejo de Administración ha formado un comité para supervisar el proceso de sucesión de Gratziani. John DeSimone, director financiero (CFO) de la Compañía, asumirá el cargo de director ejecutivo interino (CEO Interino) a partir del 1 de noviembre de 2026.

Gratziani se incorporó a Herbalife como director de Estrategia (Chief Strategy Officer) en agosto de 2023, bajo un acuerdo inicial de dos años y medio, en un momento en que la compañía enfrentaba un desafiante periodo posterior a la pandemia que contribuyó a registrar 12 trimestres consecutivos de contracción. Como líder estratégico proveniente del campo de distribuidores, fue incorporado para ayudar a establecer una visión y estrategia que permitieran estabilizar el negocio. Desde entonces, Herbalife ha retomado el crecimiento y ha fortalecido sus bases para el futuro.

"Durante los últimos años hemos establecido una estrategia clara y reforzado el enfoque de la compañía en nuestros distribuidores y los mercados a los que sirven", declaró Gratziani. "Ahora que el negocio ha vuelto a crecer y cuenta con una base sólida, este es el momento adecuado para que la empresa entre en su siguiente etapa, con un mayor énfasis en la ejecución y las operaciones dentro de nuestra compleja organización global. Mantengo un profundo compromiso con Herbalife y espero seguir apoyando a la compañía como consultor, además de regresar a mis raíces como distribuidor, mientras dedico más tiempo a mi familia".

Por su parte, Michael O. Johnson, presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración, señaló: "Stephan nos brindó una visión para nuestra comunidad Herbalife y una ruta para convertirnos en líderes en salud y bienestar, así como en la oportunidad de negocio independiente que ofrecemos. Personalmente, y en nombre de todo el Consejo, le agradezco enormemente la inversión de tiempo, energía y pasión que ha dedicado a Herbalife y a todos nuestros grupos de interés. Espero seguir contando con sus aportaciones mientras continuamos impulsando la estrategia que ayudó a establecer, con un énfasis creciente en la ejecución y el desempeño operativo".