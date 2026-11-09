Peso mexicano bajo presión: dólar podría subir a $18.70 en diciembre.

Luego de que la semana pasada Banco de México anunció un recorte de 25 puntos base a la tasa de referencia, para dejarla en 6.25%, analistas financieros consultados ven riesgos para el peso, pues podría seguir perdiendo terreno frente al dólar.

Paulina Anciola, analista de Banamex, señaló que con el recorte de nuestro banco central, ahora proyectan que el dólar se ubique en 18.70 pesos para diciembre con riesgos al alza.

El giro hacia posturas más restrictivas en economías avanzadas, sobre todo en la Fed, ha disminuido significativamente el diferencial de tasas a través de toda la curva entre México y Estados Unidos y, como consecuencia, el peso mexicano se ha depreciado alrededor de 10% desde inicios de septiembre, eliminando la apreciación acumulada en el año hasta antes de ese mes”, dijo.

Subrayó que los niveles actuales siguen siendo consistentes con el pronóstico de cierre de año de 18.70 por dólar, aunque con riesgos sustanciales al alza, ante la sorpresa de Banxico.

Para la especialista, no se cumplían las condiciones para tener una postura monetaria más acomodaticia ante un panorama que se ha deteriorado con inflación al alza, un fuerte repunte en el INPP (Índice Nacional de Precios Productor), una depreciación del peso, y crecimiento económico más sólido que el previamente estimado.

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Alejandro Padilla, economista en jefe de Banorte, destacó que esta semana el dólar podría oscilar entre los 18.40 y los 18.80 pesos.

Destacó que, ante el entorno retador, nuestra moneda podría rondar entre 17.70 y 19.50 por dólar en los siguientes 12 meses, con un cierre de 18.40 para 2026 (promedio: 17.70) y de 18.10 para 2027 (promedio: 18.15).

El contexto global se ha vuelto más retador, en medio de un repunte de tasas globales y más elementos induciendo volatilidad, donde el peso ha mostrado mayor debilidad relativa frente a otras divisas emergentes y de Latinoamérica”, expuso.

Datos de inflación

Esta semana la atención de los inversionistas también estará puesta en la publicación de datos de inflación correspondientes a octubre y en las cifras de producción industrial de septiembre que se darán a conocer en México.

En Estados Unidos también se publicarán cifras de inflación, los analistas esperan que se vean favorecidos por precios de la gasolina más estables.