Peso avanza y se perfila a frenar racha de pérdidas; precio del dólar hoy 6 de noviembre de 2026

El peso mexicano se apreció durante la jornada del viernes, perfilándose para romper una racha negativa de ocho semanas consecutivas de pérdidas.

La moneda local cotizaba en 18.7054 por dólar, registrando una ganancia del 0.20%. Con este movimiento, el tipo de cambio acumuló un retorno semanal del 0.35%, superando la alta volatilidad experimentada en días recientes.

Apenas el jueves, la divisa alcanzó las 18.9597 unidades, marcando su nivel más débil desde agosto de 2025, lo que mantiene a los inversionistas en alerta ante los próximos movimientos del mercado.

Factores clave en el comportamiento del tipo de cambio

El desempeño reciente del peso frente al dólar responde a una combinación de factores internos y externos que han inyectado volatilidad en los mercados financieros:

Datos de empleo en EU: Los mercados operan con cautela a la espera del reporte de nóminas no agrícolas de octubre, un indicador crucial para las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed).

Entorno político estadunidense: A inicios de semana, el peso se vio favorecido por los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos, lo cual impulsó el apetito por activos de riesgo.

Política monetaria local: Las decisiones del banco central mexicano han jugado un papel determinante en el cierre de la semana.

El sorpresivo recorte de tasas de Banxico

El optimismo inicial de los inversionistas fue frenado por un sorpresivo recorte a la tasa de interés clave por parte del Banco de México (Banxico) anunciado el jueves.

Esta medida reavivó las preocupaciones sobre una posible reducción en el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, el cual ha sido uno de los principales pilares de soporte para la moneda mexicana durante los últimos años.Expectativas globales frente a los bancos centrales

La presión sobre el mercado cambiario no es exclusiva de la región. Las inquietudes locales coinciden con las proyecciones de una política monetaria más restrictiva a nivel global.

Antes de que finalice el año, los inversionistas anticipan que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Japón implementarán incrementos en sus respectivas tasas de interés, lo que podría reconfigurar los flujos de capital hacia mercados emergentes como México.

Dólar hoy a peso mexicano del 6 de noviembre de 2026

El precio del dólar hoy 6 de noviembre de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 17.72 pesos a la compra y 18.85 pesos a la venta.

- 17.72 pesos a la compra y 18.85 pesos a la venta. Banamex - 18.01 pesos a la compra y 19.05 pesos a la venta.

- 18.01 pesos a la compra y 19.05 pesos a la venta. Banorte - 17.45 pesos a la compra y 18.95 pesos a la venta.

- 17.45 pesos a la compra y 18.95 pesos a la venta. Banco Afirme - 17.70 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta.

- 17.70 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta. Scotiabank - 18.10 pesos a la compra y 19.30 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 6 de noviembre de 2026 • 10:21 hrs BBVA México Compra $17.72 Venta $18.85 Banamex Compra $18.01 Venta $19.05 Banorte Compra $17.45 Venta $18.95 Banco Afirme Compra $17.70 Venta $19.20 Scotiabank Compra $18.10 Venta $19.30

*Tipo de cambio a las 10:21 horas

Con información de Reuters