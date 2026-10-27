Peso cede terreno ante el dólar y BMV avanza

El peso frente al dólar registraba una depreciación este martes, después de dos jornadas consecutivas de ganancias, mientras la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzaba en la apertura y buscaba recuperarse de tres sesiones de pérdidas.

La moneda nacional cotizaba en 18.6307 unidades por dólar, con una caída de 0.36%, en un entorno de cautela entre los inversionistas ante las próximas decisiones de política monetaria de Estados Unidos, Europa y Japón.

El comportamiento del tipo de cambio coincidía con un avance moderado del dólar frente al euro, el yen y la libra esterlina, así como con una moderación en los precios del petróleo.

La Reserva Federal presionan la atención del mercado cambiario

Los inversionistas mantienen la mirada puesta en los anuncios de los principales bancos centrales, que podrían influir en las expectativas sobre las tasas de interés y en el movimiento de las divisas internacionales.

La Reserva Federal de Estados Unidos tiene prevista su decisión de política monetaria para el miércoles; el Banco Central Europeo anunciará la suya el jueves y el Banco de Japón lo hará el viernes. Las expectativas apuntan a que las tres instituciones mantendrán sin cambios sus tasas de referencia.

Más allá de las decisiones, el mercado estará atento al mensaje de las autoridades monetarias y a las señales sobre el rumbo que podrían seguir los costos del financiamiento.

Este escenario también influye en las operaciones de carry trade, estrategia mediante la cual los inversionistas buscan aprovechar las diferencias entre las tasas de interés de distintos países. La pérdida de impulso de estas operaciones en las últimas semanas ha reducido uno de los factores que anteriormente favorecían al peso mexicano.

Bolsa Mexicana de Valores avanza 0.15% en la apertura

En el mercado accionario, el índice S&P/BMV avanzaba 0.15%, hasta los 69,575.95 puntos, poco después del inicio de las operaciones.

El avance se produjo luego de tres sesiones consecutivas de pérdidas, en una jornada marcada por la atención a los reportes financieros correspondientes al tercer trimestre, cuya temporada de publicación concluye esta semana.

El desempeño de las empresas y sus perspectivas de negocio serán factores relevantes para los inversionistas, que buscan evaluar la evolución de los ingresos, la rentabilidad y las expectativas de crecimiento de las compañías que cotizan en el mercado mexicano.

Volaris lidera las ganancias; Chedraui también avanza

Entre las emisoras con mejor desempeño destacó Volaris, cuyos títulos subían 7.94%, para cotizar en 11.15 pesos, después de que la aerolínea presentó su reporte trimestral el lunes.

Por su parte, las acciones de Chedraui registraban un avance de 2.24%, hasta los 88.94 pesos.

Estos movimientos impulsaban el comportamiento del mercado al inicio de la sesión, aunque la evolución de la Bolsa Mexicana dependerá también de los resultados del resto de las empresas, las condiciones financieras internacionales y las expectativas de los participantes.