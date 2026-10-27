El Aeropuerto Internacional de Saltillo comenzará una nueva etapa de crecimiento con la llegada de Aeroméxico, que abrirá una ruta directa a la Ciudad de México el 18 de marzo de 2027. La operación, que contará con dos vuelos diarios por sentido, forma parte del impulso a la conectividad regional que desarrolla Aeropuertos Mexicanos (AME), operador de la terminal para vuelos comerciales.

La nueva conexión ofrecerá una alternativa de traslado para los habitantes de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga y la zona metropolitana de Monterrey. Desde la capital del país, los pasajeros podrán enlazar con destinos nacionales e internacionales de la red de Aeroméxico, lo que facilitará viajes de negocios, actividades comerciales y desplazamientos turísticos.

Los vuelos operarán con aeronaves Embraer 190, con capacidad para 99 pasajeros, incluidos 11 en Clase Premier. Las salidas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México están programadas a las 8:10 y 15:10 horas, mientras que desde Saltillo partirán a las 10:35 y 17:35 horas. El servicio tendrá frecuencias diarias.

La llegada de la aerolínea coincide con el programa Vuela Fácil, Vuela Saltillo, iniciativa de AME para modernizar la infraestructura aeroportuaria y mejorar la experiencia de los usuarios. Entre las acciones previstas destacan la ampliación de salas de espera y filtros de seguridad, la renovación de plataformas y calles de rodaje, además de la optimización de estacionamientos y accesos.

Aeropuerto de Saltillo se modernizará con la llegada de Aeroméxico Especial

El proyecto también contempla valet parking, nuevas opciones de transporte, servicios comerciales, restaurante, experiencias VIP y WiFi gratuito. A estas mejoras se suman la incorporación de equipamiento tecnológico y ajustes en el control del tránsito aéreo, con el objetivo de responder a las necesidades de pasajeros y aerolíneas.

Javier García Bejos, director general de AME, señaló que la nueva ruta conectará a Saltillo con una amplia red de destinos y contribuirá al fortalecimiento del corredor industrial de la región. La empresa, subsidiaria de Mota-Engil México y socia de ALTEA Desarrollos en la operación de la terminal, impulsa la modernización del aeropuerto con una visión de largo plazo.

Cuitláhuac Gutiérrez, vicepresidente senior de Relaciones Institucionales, Gobierno e Industria de Aeroméxico, destacó que la conexión puede favorecer nuevas oportunidades comerciales entre Saltillo, Monterrey y Torreón. Por su parte, María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Pública Productiva de Coahuila, afirmó que el servicio facilitará la movilidad de empresarios y visitantes, además de contribuir a la actividad económica del estado.

El Aeropuerto Internacional de Saltillo es concesión de la Administradora Coahuilense de Infraestructura y Transporte Aéreo (ACITA), mientras que AME opera los vuelos comerciales. La venta de boletos para la nueva ruta ya está disponible en los canales oficiales de Aeroméxico, antes del inicio de operaciones previsto para marzo de 2027.