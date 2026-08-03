¡Peso arranca la semana con ganancias! Precio del dólar hoy 3 de agosto de 2026

El peso mexicano inició la jornada con terreno a favor frente al dólar estadunidense, impulsado por una disminución en las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y a la espera de datos económicos de alto impacto en Estados Unidos y México.

La divisa mexicana cotizaba en 17.3016 unidades por dólar, lo que representa una ganancia del 0.15%. Esta recuperación ocurre en un contexto de estabilidad para el dólar estadunidense, mientras los inversionistas internacionales reajustan sus portafolios.

Distensión geopolítica: El factor Trump e Irán

El principal catalizador de esta apreciación fue el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la suspensión de un ataque militar inminente contra Irán. Asimismo, la administración estadounidense confirmó el inicio de conversaciones con Teherán para este mismo día, sin fijar un plazo rígido para alcanzar un acuerdo formal.

Este freno a la escalada bélica redujo la aversión al riesgo en los mercados globales, permitiendo que monedas emergentes como el peso mexicano recuperen atractivo frente al billete verde.

ndicadores clave en EU: El rumbo de la Reserva Federal

A pesar del impulso inicial, el mercado mantiene la cautela ante la publicación de cifras decisivas sobre el estado de la economía estadounidense a finales de semana:

Tasa de desempleo de julio: Indicador clave de la salud del mercado laboral.

Nóminas no agrícolas: Reporte que medirá la creación de empleo en Estados Unidos.

Ambos datos serán determinantes para recalibrar las expectativas del mercado sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed) respecto a su trayectoria de tasas de interés.3. Banxico en el foco local

En el ámbito nacional, la atención de los inversionistas se concentra en la próxima decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico).

Se prevé ampliamente que Banxico mantenga sin cambios la tasa de referencia actual. Los analistas analizarán minuciosamente el comunicado de la institución en busca de pistas sobre posibles recortes en las siguientes reuniones del año.

Dólar hoy a peso mexicano del 3 de agosto de 2026

El precio del dólar hoy 3 de agosto de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.46 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta.

- 16.46 pesos a la compra y 17.60 pesos a la venta. Banamex - 16.76 pesos a la compra y 17.75 pesos a la venta.

- 16.76 pesos a la compra y 17.75 pesos a la venta. Banorte - 17.50 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta.

- 17.50 pesos a la compra y 19.00 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta. Scotiabank - 16.80 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 3 de agosto de 2026 • 09:10 hrs BBVA México Compra $16.46 Venta $17.60 Banamex Compra $16.76 Venta $17.75 Banorte Compra $17.50 Venta $19.00 Banco Afirme Compra $16.30 Venta $17.90 Scotiabank Compra $16.80 Venta $17.90

*Tipo de cambio a las 09:10 horas

Con información de Reuters