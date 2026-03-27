El panorama inflacionario permite flexibilidad: Rodríguez Ceja

El Banco de México (Banxico) recortó la tasa de referencia en 25 puntos base para ubicarla en 6.75%. La decisión sorprendió a la mayoría de analistas financieros, quienes anticipaban que, “ante las presiones inflacionarias y el posible impacto de la guerra en Oriente Medio, nuestro banco central no iba a realizar ajustes y mantendría la cautela”.

En entrevista con David Páramo para Análisis Superior, la gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, explicó que la Junta de Gobierno determinó que el panorama inflacionario actual permite un relajamiento en la postura monetaria, fundamentado en la naturaleza temporal de las presiones observadas a inicios de año.

Dijo que las recientes fluctuaciones en los precios, derivadas de ajustes fiscales y tensiones externas, no representan una tendencia de largo plazo. “Se anticipaba que fueran muy probablemente choques de una sola vez, y efectivamente, esto es lo que se ha estado observando en los datos conforme a lo que se tenía previsto”.

Para la institución, la decisión de recortar la tasa de referencia en 25 puntos base responde a una lectura minuciosa de los componentes de la inflación, donde los factores externos como la incertidumbre geopolítica y los precios energéticos han mostrado un comportamiento acotado.

Rodríguez Ceja subrayó que la estrategia actual ha servido como un escudo eficiente ante la volatilidad: “Esta postura monetaria nos ha permitido hacer frente a los cambios en precios relativos que se han dado derivado de los ajustes fiscales que procedieron a principios de año”, afirmó, haciendo referencia a la dilución gradual de estos efectos.

A pesar de que la inflación general mostró un repunte, ubicándose en 4.63% durante la primera quincena de marzo frente al 3.77% registrado en enero, el banco central mantiene una perspectiva optimista sobre la convergencia a la meta.

Esta postura monetaria nos ha permitido hacer frente a los cambios en precios relativos que se han dado derivado de los ajustes fiscales que procedieron a principios de año.”

Victoria Rodríguez Ceja

Gobernadora del Banxico

La gobernadora enfatizó que este movimiento al alza está concentrado en el componente no subyacente, mientras que la base de la inflación permanece bajo control. “En los componentes de la inflación general, la inflación subyacente en realidad se ha mantenido estable, pasó de 4.47 a 4.46%”, lo que sugiere que el núcleo de los precios no está contaminado por las presiones de corto plazo.

Descensos

Uno de los puntos clave para el optimismo de Banxico es la notable reducción en la inflación subyacente anualizada, la cual ha mostrado un descenso sostenido desde los picos alcanzados el año pasado. Según los datos presentados por la gobernadora, el avance es tangible y robusto en la medición de largo plazo.

“La inflación quincenal dada por estacionalidad y anualizada del componente subyacente se ubicó en 3.82%, lo cual es una reducción respecto al 6.35% que vimos en enero”, destacó Rodríguez Ceja, señalando que los datos actuales confirman que el impacto de los ajustes de inicio de año ha sido focalizado.

La gobernadora descartó que factores externos, como las tarifas de importación, estén generando presiones adicionales significativas en este momento. La vigilancia sobre los precios de alimentos y bebidas continúa, pero bajo la premisa de que el efecto base de comparación ayudará a estabilizar las cifras en los próximos meses. “Esperamos que esto se va a desvanecer el efecto sobre la inflación anual a inicios del siguiente año, recordemos que hay un efecto de 12 meses, un efecto base”, concluyó, reafirmando que el ajuste en la tasa de interés es una respuesta medida a una inflación que, si bien presenta retos, muestra señales de control en su estructura más profunda.

La decisión de ayer contó con tres votos a favor: el de Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del banco central; y, los de José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo; subgobernadores. En contra hubo dos votos, el de los subgobernadores Galia Borja Gómez y Jonathan Heath, quienes se inclinaron por mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en un 7.00%.

Hacia adelante, “la Junta de Gobierno valorará la pertinencia y el momento de realizar un recorte adicional a la tasa de referencia”.