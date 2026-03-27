5 razones para contratar un crédito pyme

Por Juan Luis Ordaz*

Ser dueño o dueña de un negocio implica tomar decisiones todos los días; cómo hacerlo crecer, cómo mantenerlo operando cuando los tiempos son difíciles, cómo aprovechar nuevas oportunidades sin descuidar la estabilidad financiera. En este camino, contar con acceso a financiamiento puede marcar una gran diferencia.

Un crédito pyme no sólo ayuda a cubrir necesidades de liquidez en momentos clave; también puede convertirse en una herramienta estratégica para impulsar el crecimiento de tu negocio.

Todo esto implica tomar decisiones financieras importantes. Y cuando el capital propio no es suficiente el financiamiento puede convertirse en un aliado para seguir avanzando.

Por eso aquí te compartimos cinco razones por las que un crédito pyme puede apoyar el crecimiento y la estabilidad de tu negocio.

1. Aprovechar oportunidades para incrementar ingresos: contar con una línea de crédito revolvente, que puede usarse de manera continua conforme se paga y no requiere comprobar su destino.

2. Mejorar procesos operativos: el crédito amortizable, con pagos mensuales y plazos de 12 a 60 meses, permite financiar la compra de activos o proyectos de inversión.

3. Generar ahorros: el crédito también puede ayudarte a mejorar tu rentabilidad. Por ejemplo, pagar de contado a un proveedor puede brindarte descuentos por pronto pago o mayor volumen.

4. Mantener liquidez: en periodos de baja en el flujo de efectivo, un crédito puede proporcionarte capital para cubrir nómina y gastos.

5. Contar con seguridad financiera: trabajar con un banco regulado y con experiencia te brinda asesoría profesional y tranquilidad en la gestión de tu crédito.

En México, las pymes son un motor clave de la economía pues producen alrededor de 52 % del PIB, además que generan más de 27 millones de empleos, fortalecen las cadenas productivas y aportan dinamismo a la innovación y al desarrollo regional.

Por ello, tomar decisiones financieras informadas y apoyarte en instituciones financieras confiables puede marcar la diferencia entre simplemente mantener tu negocio en marcha o impulsar su crecimiento de forma sostenible.

5 razones para contratar un crédito pyme Solís

* Director de Educación Financiera de Banamex