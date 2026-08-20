OXXO continúa fortaleciendo su cercanía con las comunidades donde opera a través de iniciativas que generan valor económico y social. Como parte de este compromiso, la compañía inauguró, en colaboración con la Alcaldía Gustavo A. Madero, una exposición fotográfica temporal que recorre cerca de cinco décadas de trayectoria de la empresa.

La muestra, conformada por 20 imágenes, está instalada en el Vestíbulo de la Dirección General de Desarrollo Económico de la alcaldía (ubicada en Manizales 715, Colonia Lindavista) y permanecerá abierta al público del 20 al 28 de agosto. Esta galería recorre hitos clave como la apertura de la primera tienda OXXO en 1978, el lanzamiento de andatti en 2005, su participación en la iniciativa "Hecho en México" y las acciones desarrolladas en conjunto con la demarcación, como el convenio para fortalecer la seguridad mediante videovigilancia y botones de pánico en las tiendas locales.

OXXO fortalece su cercanía con las comunidades; inaugura exposición fotográfica. Especial

Guillermo Alarcón, Gerente Regional de Operaciones de OXXO México, comentó que la historia de la compañía no solo se mide por el crecimiento, sino también por la confianza construida con las comunidades donde opera. Señaló que esa confianza ha inspirado a la empresa a ser un buen vecino, cercano, participativo y comprometido con impulsar iniciativas que generen un gran impacto en el bienestar, además de expresar su orgullo por formar parte de la vida cotidiana de millones de personas y seguir construyendo, junto con ellas, comunidades más fuertes.

La compañía impulsa iniciativas que buscan generar valor. Entre ellas destacan Cambio x Cambio, un programa de redondeo que apoya a organizaciones de la sociedad civil; Huellas Mayores, enfocado en promover oportunidades de desarrollo para personas adultas mayores; y Espacios Seguros, una iniciativa desarrollada en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mediante la cual más de 1,500 tiendas en la capital funcionan como refugios temporales y puntos de apoyo para mujeres, niñas y adolescentes en situación de riesgo.

Con acciones como esta, OXXO y la Alcaldía Gustavo A. Madero refrendan su disposición de seguir impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo local, fortalezcan el bienestar de las personas y generen un impacto positivo en la comunidad.