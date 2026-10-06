Beneficios financieros marcan acuerdo de la Universidad de Guadalajara para Ciudad UdeG

El Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara dio luz verde por unanimidad a un esquema financiero estratégico. La medida contempla la creación de un fideicomiso y la actualización del Plan Maestro Los Belenes. El objetivo central es evaluar la viabilidad del nuevo estadio.

La rectora general de la casa de estudios, Karla Planter Pérez, detalló los alcances económicos durante una sesión extraordinaria. La propuesta de Grupo Prodi considera el uso de 16 hectáreas ubicadas en el polígono sur de Los Belenes. Este espacio serviría como la futura casa de los equipos de futbol Atlas y Leones Negros.

La delimitación territorial permitirá obtener la huella exacta para ejecutar los análisis técnicos de viabilidad financiera. El modelo de negocio diseñado protege los intereses financieros de la máxima casa de estudios de Jalisco ante este desarrollo corporativo. Bajo este esquema, la Universidad conservará intacta la propiedad de sus terrenos sin arriesgar presupuesto institucional.

Los términos económicos estipulan que la institución recibirá al menos 18 millones de pesos anuales durante la etapa de construcción del proyecto. Adicionalmente, se fijó una participación institucional de 20% en el estadio y en los ingresos comerciales derivados de su operación. “De concretarse este proyecto, la Universidad de Guadalajara no pierde ni un metro de terreno ni invierte un solo peso en la construcción”, explicó Planter Pérez.

Para respaldar legalmente la operaciónI, el Consejo avaló la creación del Fideicomiso Maestro de Administración y Protección Patrimonial Temporal. Paralelamente, se aprobaron modificaciones estructurales al Plan Maestro Los Belenes para dividir el predio en dos polígonos. Estas acciones jurídicas formalizan adecuaciones previas relacionadas con la apertura de calles y vialidades.

El desarrollo del estadio se inserta en el proyecto integral conocido como Ciudad UdeG. La autorización del máximo órgano de gobierno universitario representa el punto de partida para los estudios especializados de la propuesta. Su propósito exclusivo es analizar la viabilidad técnica y financiera del proyecto conceptual presentado, asegurando ingresos recurrentes y salvaguarda patrimonial.