Aunque los consumidores mexicanos muestran una clara disposición hacia la digitalización financiera, la falta de infraestructura en los puntos de venta frena la transición y obliga a más de la mitad de la población a utilizar efectivo contra su voluntad.

Así lo revela el estudio Estado de la digitalización y la inclusión financiera en América Latina, elaborado por Mastercard.

De acuerdo con el informe, 50% de los encuestados en México ya utiliza al menos un método de pago digital y 61% asegura que adoptará estas herramientas en el futuro.

Sin embargo, los esquemas tradicionales mantienen un dominio de 83% debido a que las micro y pequeños negocios aún carecen de opciones digitales consistentes.

La brecha entre el deseo del usuario y la realidad del mercado resulta evidente: 56% de los mexicanos afirma que, al menos una vez al mes, termina por pagar con billetes y monedas aunque preferiría un medio electrónico.

Asimismo, para nueve de cada 10 consumidores, el hecho de que un establecimiento acepte herramientas digitales determina su elección de pago, un factor ubicado únicamente por detrás de la seguridad y la eficiencia.

En México y Latinoamérica, la inclusión ya no se trata únicamente de tener acceso a una cuenta o a un producto financiero; se trata de que las personas puedan pagar con confianza en los momentos que más importan, desde el súper y un café, hasta el transporte o los gastos del hogar”, afirmó Sidney Massunaga, country manager de Mastercard México.

El directivo advirtió que esta carencia limita el potencial económico del país: “cuando la aceptación digital no está disponible de forma consistente, el efectivo vuelve a ser la opción obligada. Cerrar esa brecha es clave para que más personas y pequeños negocios aprovechen los beneficios de la economía digital”.

El dominio del débito

Durante los seis meses previos al levantamiento de la encuesta, las tarjetas de débito (65%) y el efectivo (43%) figuraron como los instrumentos más frecuentes en el país.

Canva

El plástico de débito lidera en operaciones cotidianas como restaurantes (40%), pago de impuestos (39%), supermercados (38%), facturas (37%) y transporte compartido (36%).

En contraste, el dinero físico conserva su papel como respaldo indispensable en sectores donde la tecnología aún no penetra, tales como el transporte en autobuses (37%) y las compras con vendedores ambulantes (36%).

Ante este panorama, ocho de cada 10 ciudadanos desearían que más establecimientos recibieran cobros electrónicos, pues perciben ventajas directas como el ahorro de tiempo (57%), la rapidez y eficiencia (51%) y una mayor seguridad (35%).

Para detonar este cambio, los usuarios demandan medidas de protección sólidas (43%), respaldo claro ante aclaraciones o problemas (41%) y mejor atención al cliente (30%).

El análisis también exhibe un desconocimiento sobre las innovaciones financieras recientes. Mientras 70% de los mexicanos identifica las tarjetas de débito y 58% las de crédito, apenas 40% conoce las billeteras digitales, 39% las transferencias bancarias y 27% el esquema de “Compra ahora, paga después” (BNPL).