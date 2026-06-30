La nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Tepic-Riviera Nayarit marca una etapa para la conectividad aérea del estado, con el objetivo de fortalecer el acceso a los principales destinos turísticos y ampliar la capacidad operativa de la infraestructura aeroportuaria.

Aeropuertos Mexicanos (AME) presentó el proyecto durante el encuentro “Impulso al Aeropuerto Internacional de Tepic-Riviera Nayarit”, al que asistieron la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora; el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero; el secretario de Turismo estatal, Juan Enrique Suárez del Real Tostado; el director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Carlos Manuel Merino Campos; el director general del Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano (GATM), Marco Antonio Rivera Guzmán; el director general de AME, Francisco Javier García Bejos, así como representantes del sector turístico.

“Nayarit merecía un aeropuerto. Hoy, Nayarit ya tiene un aeropuerto”, afirmó Francisco Javier García Bejos. También expresó: “La invitación es para todos, para que hagamos de este aeropuerto esa puerta de entrada de la que nos sentimos orgullosos, para que Nayarit empiece justo aquí, y desde aquí lleguemos a cada rincón lleno de magia que tiene este destino.” Gracias a las inversiones carreteras, que vencieron las barreras geográficas entre Tepic y la costa, hoy es posible llegar a la playa en un abrir y cerrar de ojos”.

Nueva terminal impulsa a Tepic-Riviera Nayarit como eje de conectividad turística Especial

El directivo informó que el aeropuerto opera seis rutas, tres nacionales y tres internacionales, con enlaces hacia Ciudad de México, Los Ángeles, Houston y Calgary. Entre enero y mayo de 2026, el tráfico de pasajeros registró un aumento de 44 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025. “El siguiente objetivo, una vez concluidas nuestras nuevas infraestructuras, es alcanzar el millón de pasajeros y empezar la consolidación del Aeropuerto como el epicentro del crecimiento del turismo nayarita”, precisó.

La infraestructura incluye una pista con una ampliación de 40 por ciento en tamaño y capacidad, más de 60 mil metros cuadrados de plataforma, una torre de control de 43 metros, vialidades, estacionamientos y una terminal de más de 23 mil metros cuadrados, la cual permitirá elevar la capacidad anual de atención de 300 mil a más de cuatro millones de pasajeros. La inversión destinada al proyecto asciende a cerca de cinco mil millones de pesos.

García Bejos señaló que el proyecto refleja un esquema de colaboración entre inversión privada e infraestructura pública. “Aquí la inversión privada y la infraestructura pública se juntan para que, sin generar deuda alguna al gobierno, se puedan desarrollar estos nuevos aeropuertos mexicanos de clase mundial, con visión de futuro y con capacidad permanente de crecimiento.” Además, reafirmó el compromiso de la empresa con el sector turístico: “A nombre de Aeropuertos Mexicanos, empresa de Mota-Engil México, estamos aquí listos y con ganas de construir sinergias y trabajar con hoteleros y prestadores de servicios turísticos en el mejor destino de nuestro país”.