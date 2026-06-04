Moody’s ratifica grado de inversión de la CFE con perspectiva estable

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene una posición financiera estable y confiable para los inversionistas, luego de que Moody’s Ratings ubicó su calificación crediticia en Baa3 con perspectiva estable, dentro del grado de inversión.

De acuerdo con la opinión crediticia publicada por la agencia calificadora, la CFE cuenta con acceso a diversas fuentes de financiamiento, tanto nacionales como extranjeras, en condiciones favorables y competitivas. Además, Moody’s prevé que la empresa mantenga un desempeño operativo y financiero favorable en los próximos años.

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Entre las fortalezas señaladas por la calificadora destacan la posición dominante de la CFE en el mercado eléctrico mexicano, el crecimiento en la demanda de electricidad y su historial de resiliencia frente a entornos económicos adversos.

Moody’s también reconoció la estrategia activa de cobertura de riesgos implementada por la empresa, la cual permite mitigar su exposición a variaciones en el tipo de cambio, tasas de interés y precios de combustibles.

Asimismo, la calificadora destacó que la CFE cuenta con una ventaja competitiva por su ubicación geográfica, lo que le permite acceder a gas natural a precios más atractivos.

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En materia de deuda, Moody’s resaltó el manejo disciplinado y responsable de las obligaciones financieras de la empresa, lo que le permite mantener métricas adecuadas y no enfrentar presiones de liquidez en los próximos años.