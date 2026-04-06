Alerta Canaco CDMX por déficit multimillonario en exportaciones

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) alertó la existencia de un déficit de 111 mil millones de dólares en exportaciones de la industria mexicana comparadas con las de China.

En un comunicado difundido este lunes, el organismo empresarial capitalino indicó que mientras las importaciones desde China superaron los 120 mil millones de dólares en 2025; las mexicanas rondaron los 10 mil millones de dólares.

Generando un déficit comercial de más de 111 mil millones de dólares. Esta cifra refleja una realidad: México necesita reglas claras para proteger su mercado y equilibrar la balanza comercial”, alertó.

La Canaco CDMX reconoció que la medida gubernamental de imponer aranceles de entre cinco y 50 por ciento a más de mil 400 fracciones arancelarias de países sin tratados comerciales, principalmente China, en sectores como calzado, textiles, confección, acero automotriz, autopartes, juguetes, plástico y muebles, tiene el objetivo de mejorar las condiciones de competencia y proteger más de 300 mil empleos.

Sin embargo, el organismo empresarial capitalino consideró indispensable la aplicación de precios de referencia en aduanas. Actualmente, puntos de venta como el Centro Histórico de la Ciudad de México están inundados de productos chinos.

La Canaco CDMX reconoció que la medida de imponer aranceles tiene el objetivo de mejorar las condiciones de competencia y proteger empleos. Cuartoscuro

"Consideramos que es indispensable la aplicación de precios de referencia en aduanas. Con ello evitamos la subvaluación de mercancías, cerramos espacios a la evasión fiscal y damos un marco justo para competir en nuestro mercado. La industria mexicana no puede seguir enfrentando prácticas desleales que erosionan su competitividad.

Los precios de referencia en importaciones chinas no son una opción, sino una necesidad para equilibrar la balanza, proteger empleos y dar certidumbre al sector productivo”, acotó.

La Canaco CDMX indicó que, en breve, México iniciará las conversaciones con el gigante asiático buscando crear las condiciones para mejorar la relación comercial y elevar las exportaciones nacionales.

Pero estas negociaciones sólo tendrán impacto real si fortalecemos a las empresas mexicanas con: sólido respaldo a su vocación exportadora, competitividad y productividad, créditos accesibles y competitivos, promoción internacional de nuestra oferta exportable, entre otros”, agregó.

La Canaco CDMX reafirmó su compromiso con la defensa de la industria nacional y con un “comercio justo” que impulse el crecimiento de México. Pero reconoció que las empresas deben convertirse en exportadoras sólidas.

Es fundamental apoyar a las empresas mexicanas con potencial exportador hacia China. Otras economías han demostrado que, con programas de financiamiento competitivo, asistencia técnica, innovación, promoción internacional y acompañamiento institucional, sus compañías logran posicionarse en mercados de gran escala. México debe seguir ese camino: convertir a más empresas en exportadoras sólidas, capaces de competir y ganar presencia en el mercado asiático”, señaló.

fdm