El próximo año, México participará en 20 ferias turísticas internacionales, además del Tianguis Turístico, lo que representa un incremento de 25% respecto a los 16 eventos realizados durante 2026 y una expansión de 66.6% frente a los 12 encuentros en los que participó al arranque de la actual administración federal.

Rodrigo Hurtado, director de operaciones de CREA Turismo, empresa encargada de operar los pabellones de México en el exterior, explicó que este despliegue responde a la meta de la Secretaría de Turismo (Sectur) de posicionar al país como el quinto destino más visitado del mundo al cierre del sexenio. Con esta proyección, el calendario se aproxima a los niveles del extinto Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que asistía a entre 28 y 30 ferias anuales con un presupuesto superior.

Estamos llegando casi a los niveles que tenía el CPTM. Lo que está buscando la Secretaría de Turismo es impulsar más el sector”.

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El directivo indicó que participar en más ferias también representa un reto tanto para la empresa como para los estados, sobre todo en un año electoral.

Representa un reto, yo creo que para todos. Nosotros estamos tratando de representar la marca México de la mejor manera y cuidándola, pero a su vez dándole servicio a los estados, para los que será un año complicado porque viene un año electoral y lo que quieren es seguir promocionando a sus destinos. Para todos es un reto también en la parte económica”.

Actualmente, CREA Turismo diseña esquemas económicos y logísticos, a la espera de que concluya la aprobación de los presupuestos federal y estatales, con el objetivo de evitar que los destinos pierdan participación de mercado frente a otros competidores globales.

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Estrategia

Hurtado agregó que se mantendrá una estrategia en los principales mercados, como Estados Unidos y Canadá, con caravanas de promoción, mientras que en Europa y Asia la táctica se enfocará en obtener la figura de país invitado en encuentros estratégicos. Tras concretar esta posición en Fitur 2026, México será país invitado en Top Resaa Francia durante 2027 y evalúa replicar el esquema en mercados asiáticos como Japón, donde ya tiene presencia, y Corea del Sur.

Respecto al mercado interno, la edición 2027 del Tianguis Turístico se realizará en el Centro Expositor de Puebla, donde se ocuparán la totalidad de los 40 mil metros cuadrados disponibles. El directivo señaló que, tras decretarse el carácter internacional del evento a partir de su edición 50, se trabaja en consolidar una mayor presencia de expositores extranjeros, aunque mantener el equilibrio de escala frente a la sede alterna de Acapulco representa un reto operativo constante.

En cuanto al cierre de 2026, el directivo precisó que el calendario de 16 eventos internacionales está por concluir y que únicamente resta la participación en IBTM World, en Barcelona, enfocada en el segmento de congresos y convenciones.